12:21 18.12.2025 (обновлено: 12:55 18.12.2025)
Россия выступает за нормализацию диалога между США и Венесуэлой, заявил МИД
2025-12-18T12:21:00+03:00
2025-12-18T12:55:00+03:00
Россия выступает за нормализацию диалога между США и Венесуэлой, заявил МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россия последовательно выступает за нормализацию диалога между США и Венесуэлой и шаги по деэскалации обстановки, поддерживает курс президента Венесуэлы Николаса Мадуро по защите интересов совей страны, заявили в МИД РФ.
"Последовательно выступаем за нормализацию диалога между Вашингтоном и Каракасом. Убеждены, что необходимы шаги по деэскалации обстановки и нахождению решений имеющихся проблем и разногласий в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В министерстве отметили, что Латинская Америка и Карибский бассейн должны остаться зоной мира, гарантирующей стабильное и независимое развитие стран региона.
"Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом перед лицом переживаемых им испытаний, поддержку курсу правительства Николаса Мадуро, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета родины", - заключили в МИД РФ.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть якобы "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
04:45
 
