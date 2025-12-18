Рейтинг@Mail.ru
11:30 18.12.2025
Управляемый вайфай от "билайн бизнес" возглавил рейтинг CNews
Управляемый вайфай от "билайн бизнес" возглавил рейтинг CNews
вымпелком, билайн, рейтинг, wi-fi
ВымпелКом, Билайн, Рейтинг, Wi-Fi

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗначок WI-FI
Значок WI-FI. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Управляемый вайфай от "билайн бизнес" занял первое место по сумме критериев в рейтинге CNews Market среди решений по организации гостевой вайфай-сети, эксперты площадки оценили функциональность платформы, ее безопасность и клиентоориентированность, сообщает пресс-служба компании.
Управляемый вайфай от "билайн бизнес" возглавил рейтинг благодаря наличию всех необходимых опций в личном кабинете: среди них – демоверсия инструмента, наличие в нем функций обучения и поддержки пользователей, настройки категоризации трафика и фильтрации контента и высоких аналитических возможностей.
Также эксперты CNews Market отметили возможности интеграции платформы с популярными PMS-системами (системами управления для гостиниц), авторизацию через мобильный ID (идентификатор) и Альфа ID, геолокацию расположения точек доступа на картах Яндекс и на картах помещений пользователя.
"На рынке сегодня представлено много сильных решений, и тем ценнее для нас, что Управляемый вайфай от "билайн бизнес" оказался на первом месте в рейтинге. Это подтверждает то, что бизнесу нужны решения, которые обеспечивают не только безопасное, стабильное и экономически разумное подключение без лишней сложности для своих посетителей и сотрудников, но и предлагают более широкий аналитический функционал - в том числе для контакта с аудиторией. Управляемый вайфай — это современный и востребованный сервис, и мы рады, что наше решение получило такую высокую оценку", – сказал руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО "Вымпелком" Руслан Ахлебининский, его слова приводит пресс-служба.
Ключевой успех технологического и коммерческого прорыва решения от "билайн бизнес" заключается в собственной высококвалифицированной разработке и успешной работе по импортозамещению. В непростых условиях и за короткий срок специалисты "билайн бизнес" создали стабильный и популярный сервис с большими аналитическими возможностями.
Ознакомиться с условиями подключения и попробовать демоверсию личного кабинета Управляемого вайфай от "билайн бизнес" можно на сайте компании.
По результатам исследования ООО "ЭмЭмЭс Коммьюникейшнз" среди 6 организаций, предоставляющих "вайфай для бизнеса" по сумме критериев: функциональность, безопасность, поддержка. Исследование от декабря 2025 года.
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTTy5HCX4Q
 
