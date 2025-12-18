Управляемый вайфай от "билайн бизнес" возглавил рейтинг CNews

"На рынке сегодня представлено много сильных решений, и тем ценнее для нас, что Управляемый вайфай от "билайн бизнес" оказался на первом месте в рейтинге. Это подтверждает то, что бизнесу нужны решения, которые обеспечивают не только безопасное, стабильное и экономически разумное подключение без лишней сложности для своих посетителей и сотрудников, но и предлагают более широкий аналитический функционал - в том числе для контакта с аудиторией. Управляемый вайфай — это современный и востребованный сервис, и мы рады, что наше решение получило такую высокую оценку", – сказал руководитель дирекции корпоративных решений и сервисов ПАО "Вымпелком" Руслан Ахлебининский, его слова приводит пресс-служба.