РЭЦ в Дубае представил возможности строительной отрасли России

12:26 18.12.2025
экономика
экономика
Экономика
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) представил возможности строительной отрасли России на отраслевой выставке Big 5 Global в Дубае, говорится в сообщении РЭЦ.
"Международная строительная выставка Big 5 Global, ежегодно проходящая в Дубае, в очередной раз подтвердила свой статус ключевой мировой площадки для строительной индустрии и флагманского события для региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). Для российских экспортеров участие в этом мероприятии является стратегическим шагом в освоении одного из самых динамично растущих и инвестиционно привлекательных рынков", - говорится в сообщении.
Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж
Экспорт народных промыслов транслирует культурный код России за рубеж
10:46
В этом году под эгидой РЭЦ развернулась масштабная объединенная экспозиция Made in Russia. В ее работе приняли участие 30 российских компаний из 17 регионов страны. В составе делегации были представлены ведущие производители строительного оборудования, инновационных отделочных материалов, а также разработчики передовых решений концепции "умного города". Такой широкий спектр продукции отражает глобальный тренд на устойчивое использование экологичных материалов в строительстве.
Как отметили в РЭЦ, итоги работы российских экспортеров на Big 5 Global продемонстрировали высокий спрос на отечественные инновации. За несколько дней работы на стенде Made in Russia прошло более 500 предметных переговоров. Российские участники провели встречи с потенциальными партнерами из ключевых стратегических стран региона: ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Катара и других государств.
Особый интерес к российской экспозиции проявили крупные игроки рынка: стенд посетило более 100 иностранных компаний, включая представителей крупнейших застройщиков, дистрибьюторов, трейдеров, а также государственных структур и отраслевых организаций. Потенциал всех проведенных переговоров составил более чем 3,5 миллиарда рублей. Многие компании вернулись домой с конкретными договоренностями и даже заключенными прямо на выставке контрактами.
В выставке приняла участие тверская компания "2019", специализирующаяся на производстве декоративных панелей из натурального дерева. Панели, представленные компанией, создаются по индивидуальным размерам и дизайну, что позволяет точно адаптировать их под конкретный интерьер, задачи зонирования пространства и сложные архитектурные решения. Каждое изделие изготавливается под конкретный объект с учетом его стиля, особенностей освещения и геометрии помещения. Панели "2019" подходят как для жилых, так и для коммерческих пространств, а их конструкция отличается надежностью, рассчитана на долгую эксплуатацию и стабильную геометрию.
Участие в международном мероприятии для компаний стало возможным благодаря комплексной государственной поддержке, предоставляемой РЭЦ. Российские компании подавали заявки и получали полный пакет услуг через цифровую платформу "Мой экспорт". Эта платформа, разработанная РЭЦ, предоставляет удобный онлайн-доступ к сервису по организации участия в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, включая компенсацию расходов, логистический и таможенный консалтинг. Использование цифрового сервиса "Мой экспорт" значительно упрощает для МСП и крупного бизнеса процесс получения господдержки и позволяет фокусироваться непосредственно на переговорах и продвижении продукта.
Помимо работы на стендах, российские участники закрепили деловые связи в рамках выездного делового завтрака в Торгово-промышленной палате Дубая. Такие мероприятия позволяют не только установить контакт с частным бизнесом, но и получить поддержку от официальных деловых кругов ОАЭ, что критически важно для дальнейшего развития и защиты интересов российских компаний в регионе.
В РЭЦ также добавили, что успешное участие в Big 5 Global 2025 стало очередным подтверждением того, что российские производители, ориентированные на экспорт, обладают необходимым потенциалом, чтобы закрепиться на новых рынках и активно участвовать в реализации амбициозных строительных и инфраструктурных проектов, которые сегодня реализуются в странах MENA.
РЭЦ назвал народные промыслы культурным преимуществом России
РЭЦ назвал народные промыслы культурным преимуществом России
10:44
 
Заголовок открываемого материала