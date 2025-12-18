Рейтинг@Mail.ru
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера - РИА Новости, 18.12.2025
01:46 18.12.2025 (обновлено: 11:26 18.12.2025)
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера - РИА Новости, 18.12.2025
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера
Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса установила официальную причину смерти голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, следует из заключения в... РИА Новости, 18.12.2025
лос-анджелес
https://ria.ru/20251217/obvineniya-2062522275.html
https://ria.ru/20251216/ssha-2062466933.html
лос-анджелес
лос-анджелес
Лос-Анджелес
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера

РИА Новости: причиной смерти Роба Райнера стали множественные ранения

Режиссер Роб Райнер
Режиссер Роб Райнер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса установила официальную причину смерти голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, следует из заключения в распоряжении РИА Новости.
"Причина смерти: множественные колото-резаные ранения", — говорится в документе.
Роб Райнер
Сыну режиссера Райнера предъявят обвинения в убийстве родителей
Вчера, 03:14
Также было установлено, что обоих убили 14 декабря.
Ранее сыну Райнеров Нику формально предъявили обвинения в убийстве своих родителей. Прокурор подчеркнул, что 32-летнему сценаристу грозит максимальное наказание — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.
Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
Барак Обама
Обама планировал встретиться с Райнером в день его убийства, заявила Мишель
16 декабря, 18:41
 
Лос-Анджелес
 
 
