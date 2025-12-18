https://ria.ru/20251218/rayner-2062798798.html
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера - РИА Новости, 18.12.2025
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера
Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса установила официальную причину смерти голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, следует из заключения в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:46:00+03:00
2025-12-18T01:46:00+03:00
2025-12-18T11:26:00+03:00
лос-анджелес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062842788_139:283:1909:1279_1920x0_80_0_0_d47d9576e33f470cfaddf27904ce7da1.jpg
https://ria.ru/20251217/obvineniya-2062522275.html
https://ria.ru/20251216/ssha-2062466933.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062842788_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_b6c878c03e731940bdd71ce57961d455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес
Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера
РИА Новости: причиной смерти Роба Райнера стали множественные ранения
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса установила официальную причину смерти голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, следует из заключения в распоряжении РИА Новости.
"Причина смерти: множественные колото-резаные ранения", — говорится в документе.
Также было установлено, что обоих убили 14 декабря.
Ранее сыну Райнеров Нику формально предъявили обвинения в убийстве своих родителей. Прокурор подчеркнул, что 32-летнему сценаристу грозит максимальное наказание — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.
Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе
в минувшее воскресенье. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".