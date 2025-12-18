Установлена причина смерти режиссера Роба Райнера

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Судмедэкспертиза Лос-Анджелеса установила официальную причину смерти голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель, следует из заключения в распоряжении РИА Новости.

"Причина смерти: множественные колото-резаные ранения", — говорится в документе.

Также было установлено, что обоих убили 14 декабря.

Ранее сыну Райнеров Нику формально предъявили обвинения в убийстве своих родителей. Прокурор подчеркнул, что 32-летнему сценаристу грозит максимальное наказание — пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.

Тела Роба Райнера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в минувшее воскресенье. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.