Экс-депутат Рады отметил сокращение финансовой помощи США Украине

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Деньги, которые президент США Дональд Трамп выделит Украине, - это "копейки" в сравнении с тем, что выделял ранее бывший американский лидер от демократов Джо Байден, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Владимир Олейник.