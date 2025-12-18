Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат Рады отметил сокращение финансовой помощи США Украине
17:46 18.12.2025
Экс-депутат Рады отметил сокращение финансовой помощи США Украине
Экс-депутат Рады отметил сокращение финансовой помощи США Украине - РИА Новости, 18.12.2025
Экс-депутат Рады отметил сокращение финансовой помощи США Украине
Деньги, которые президент США Дональд Трамп выделит Украине, - это "копейки" в сравнении с тем, что выделял ранее бывший американский лидер от демократов Джо... РИА Новости, 18.12.2025
Экс-депутат Рады отметил сокращение финансовой помощи США Украине

Олейник назвал деньги, которые Трамп выделяет Украине, копейками

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Деньги, которые президент США Дональд Трамп выделит Украине, - это "копейки" в сравнении с тем, что выделял ранее бывший американский лидер от демократов Джо Байден, выразил мнение в беседе с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Рады Владимир Олейник.
Сенат США в среду поддержал большинством голосов и принял законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год в размере свыше 900 миллиардов долларов, включая 400 миллионов на оружие для Украины. В четверг Трамп должен его подписать, сообщение с расписанием американского лидера распространил Белый дом.
23 ноября, 18:47
"Это, вероятно, компромисс между республиканцами и демократами, и это копейки, особенно в сравнении с 60,64 миллиарда, которые выделял Байден. У Украины на следующий год - дефицит бюджета: они утвердили 60%, то есть не хватает где-то 60 миллиардов. Они рассчитывают на европейские репарационные деньги, кредиты", - сказал агентству Олейник.
Участник движения "Другая Украина" объяснил, что выделяемые деньги - это поддержка киевского режима, но на деле она ничтожна.
В апреле 2024 года Байден подписал закон, выделяющий киевскому режиму новый пакет военной помощи на сумму 60,64 миллиарда долларов.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран-участниц Европейского союза на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма - от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба", при этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
24 ноября, 15:06
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в Европейском союзе, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве отмечали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
