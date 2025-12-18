Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады Скороход обратилась в ЕСПЧ из-за открытого против нее дела
18.12.2025
Депутат Рады Скороход обратилась в ЕСПЧ из-за открытого против нее дела
Обвиняемая на Украине в подстрекательстве к даче взятки депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) РИА Новости, 18.12.2025
Депутат Рады Скороход обратилась в ЕСПЧ из-за открытого против нее дела

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Обвиняемая на Украине в подстрекательстве к даче взятки депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с открытым против нее делом.
Ранее Скороход заявила о намерении обратиться в ЕС, конгресс и сенат США.
"Я подала иск в Европейский суд по правам человека, потому что я не позволю, чтобы заказчикам этого сфабрикованного против меня дела все сошло с рук", - написала Скороход в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ сообщили 5 декабря, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что НАБУ сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО, - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим.
За депутата Рады Скороход внесли залог
15 декабря, 07:32
