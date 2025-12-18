Рада поддержала в первом чтении переименование копейки

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о переименовании украинской разменной монеты из копеек в шаги, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.

При этом он отметил, что разменные монеты из-за инфляции и девальвации гривны скоро исчезнут. По его словам, чтобы принять законопроект в целом, депутаты соберутся на заседание в конце декабря.