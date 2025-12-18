https://ria.ru/20251218/rada-2062916648.html
Рада поддержала в первом чтении переименование копейки
Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о переименовании украинской разменной монеты из копеек в шаги, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
украина
анна скороход
андрей пышный
украина
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект о переименовании украинской разменной монеты из копеек в шаги, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
Данный законопроект был зарегистрирован на сайте Рады в начале октября.
"Рада поддержала в первом чтении переименование "копейки" в "шаг". За основу – 264. Нацбанк Украины
заявляет что почти 14 миллиардов монет сейчас есть в обращении на Украине. Фактически будут только выпускаться в будущем монеты "50 шагов" еще определенное время… Все остальное (номиналом) больше одной гривны", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
При этом он отметил, что разменные монеты из-за инфляции и девальвации гривны скоро исчезнут. По его словам, чтобы принять законопроект в целом, депутаты соберутся на заседание в конце декабря.
При этом инициатива вызвала неоднозначную реакцию в парламенте - депутат Анна Скороход
раскритиковала идею с экономической точки зрения. "А вам есть разница, копейка или шаг? Вы чувствуете себя подавленным нашей историей? Сколько миллионов долларов будет потрачено для этой замены? Напомню, что денег на повышение выплат военным нет, как и социальных выплат", - написала Скороход в своем Telegram-канале.
Украинская национальная валюта - гривна - делится на 100 копеек. В начале сентября 2024 года украинские СМИ сообщили, что нацбанк Украины предлагает переименовать копейки в шаги, как это сделал режим Центральной Рады в 1918 году. Глава нацбанка Андрей Пышный
тогда намекнул, что реформа проводится в рамках так называемой дерусификации на Украине.