Рейтинг@Mail.ru
"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/pyaterochka-2062962058.html
"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты
"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты - РИА Новости, 18.12.2025
"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты
Специалисты холдинга "Ромир" определили магазины с наименьшими ценами на товары для новогоднего стола, победителем в рейтинге стала торговая сеть "Пятерочка",... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:14:00+03:00
2025-12-18T16:14:00+03:00
ромир
пятерочка (сеть магазинов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032514512_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c2f631ca0ed4c73d4071715aa0936a9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032514512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25b1458196315bb958059dd185108204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ромир , пятерочка (сеть магазинов)
Ромир , Пятерочка (сеть магазинов)
"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты

"Пятерочка" стала лидером рейтинга "Ромира" по ценам на новогодние продукты

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВывеска на здании универсама "Пятерочка"
Вывеска на здании универсама Пятерочка - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании универсама "Пятерочка". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты холдинга "Ромир" определили магазины с наименьшими ценами на товары для новогоднего стола, победителем в рейтинге стала торговая сеть "Пятерочка", сообщает пресс-служба сети.
Набор продуктов для праздничного стола из "Пятерочки", включающий 23 позиции, на семью из 3-4 человек в среднем по стране обойдется в 6 653,77 рубля. На втором месте расположилась сеть "Магнит" – собирать корзину в ее сервисах доставки оказалось дороже на 6% – 7 095,95 рубля. Стоимость заказа новогодней корзины в "Самокате" составит 9 736,89 рубля. В городах, где представлена сеть "Вкусвилл", аналогичная корзина будет стоить 10 922,23 рублей.
Самые низкие цены на базовые продукты для новогоднего стола в доставке были зафиксированы в магазинах сети в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Уфе и Краснодаре.
Исследование "Ромир" проводилось в декабре 2025 года и охватывало цены в сетевых магазинах у дома и сервисах быстрой доставки в десяти городах-миллионниках России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Краснодар).
Для расчета стоимости новогодней корзины аналитики взяли единый список товаров, соответствующий требованиям Росстата к составу праздничного продуктового набора. В него вошли по 1 килограмму мяса говядины и курицы, по 500 граммов сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка красной икры и 350-граммовая банка рыбных консервов.
В списке также указаны 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по полкилограмма свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт - полкилограмма разных конфет и торт. Из напитков в корзину вошли литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды. Отдельно указаны готовые салаты "оливье" и "селедка под шубой" (вес – 1000 грамм).
Для анализа аналитики выбирали наиболее доступные по цене позиции, представленные в ассортименте онлайн-витрин ритейлеров на момент проведения исследования в десяти наиболее крупных городов России.
 
РомирПятерочка (сеть магазинов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала