"Ромир": "Пятерочка" стала лидером рейтинга по ценам на новогодние продукты

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Специалисты холдинга "Ромир" определили магазины с наименьшими ценами на товары для новогоднего стола, победителем в рейтинге стала торговая сеть "Пятерочка", сообщает пресс-служба сети.

Набор продуктов для праздничного стола из "Пятерочки", включающий 23 позиции, на семью из 3-4 человек в среднем по стране обойдется в 6 653,77 рубля. На втором месте расположилась сеть "Магнит" – собирать корзину в ее сервисах доставки оказалось дороже на 6% – 7 095,95 рубля. Стоимость заказа новогодней корзины в "Самокате" составит 9 736,89 рубля. В городах, где представлена сеть "Вкусвилл", аналогичная корзина будет стоить 10 922,23 рублей.

Самые низкие цены на базовые продукты для новогоднего стола в доставке были зафиксированы в магазинах сети в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Челябинске, Уфе и Краснодаре.

Исследование "Ромир" проводилось в декабре 2025 года и охватывало цены в сетевых магазинах у дома и сервисах быстрой доставки в десяти городах-миллионниках России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Краснодар).

Для расчета стоимости новогодней корзины аналитики взяли единый список товаров, соответствующий требованиям Росстата к составу праздничного продуктового набора. В него вошли по 1 килограмму мяса говядины и курицы, по 500 граммов сырокопченой колбасы и мясных копченостей, столько же соленых и копченых деликатесов из рыбы, 200-грамовая баночка красной икры и 350-граммовая банка рыбных консервов.

В списке также указаны 200 граммов сливочного масла и 300 граммов сыров, полкилограмма консервированных овощей, половинка буханки ржаного хлеба и 350 граммов хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки. Из овощей и фруктов в наборе Росстата – картофель (800 граммов), по полкилограмма свежих помидоров и огурцов, килограмм апельсинов, 600 граммов яблок и 200 граммов лимонов. На десерт - полкилограмма разных конфет и торт. Из напитков в корзину вошли литр минеральной воды, литр фруктового сока и литр газированной воды. Отдельно указаны готовые салаты "оливье" и "селедка под шубой" (вес – 1000 грамм).