Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков
Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков
2025-12-18T23:26:00+03:00
россия
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не замечает времени, когда работает, и может просидеть за работой до утра, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Он работает, это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает", – сказал Песков
в интервью "России 1".
По его словам, на важных совещаниях Путин
может работать больше шести с половиной часов.
"Если надо, президент может и пять с половиной, и шесть с половиной часов сидеть. Когда проходит сложнейшее совещание, он сидит и дольше. Сидит и сидит, не просто сидит, а он работает", - подчеркнул Песков.