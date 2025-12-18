Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не замечает времени, когда работает, и может просидеть за работой до утра, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Если надо, президент может и пять с половиной, и шесть с половиной часов сидеть. Когда проходит сложнейшее совещание, он сидит и дольше. Сидит и сидит, не просто сидит, а он работает", - подчеркнул Песков.