Рейтинг@Mail.ru
Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/putin-2063069823.html
Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков
Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин не замечает времени, когда работает, и может просидеть за работой до утра, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T23:26:00+03:00
2025-12-18T23:26:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_4e47692b460c8733c606792d3efe0aab.jpg
https://ria.ru/20251120/putin-2056279888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148961/19/1489611991_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0028f31114f8c2f345eeaff1ff94fc42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин не замечает времени, когда работает, заявил Песков

Песков: Путин может работать и днем, и ночью, и до утра может сидеть

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не замечает времени, когда работает, и может просидеть за работой до утра, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Он работает, это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает", – сказал Песков в интервью "России 1".
По его словам, на важных совещаниях Путин может работать больше шести с половиной часов.
"Если надо, президент может и пять с половиной, и шесть с половиной часов сидеть. Когда проходит сложнейшее совещание, он сидит и дольше. Сидит и сидит, не просто сидит, а он работает", - подчеркнул Песков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин в своей работе не пользуется искусственным интеллектом, заявил Песков
20 ноября, 13:14
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала