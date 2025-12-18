Рейтинг@Mail.ru
Иностранные журналисты рассказали, что хотят спросить у Путина - РИА Новости, 18.12.2025
22:44 18.12.2025
Иностранные журналисты рассказали, что хотят спросить у Путина
Иностранные журналисты рассказали, что хотят спросить у Путина
Иностранные журналисты в эфире "Первого канала" рассказали, что хотят спросить у президента России Владимира Путина на предстоящей прямой линии, совмещенной с... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:44:00+03:00
2025-12-18T22:44:00+03:00
Иностранные журналисты рассказали, что хотят спросить у Путина

Американские журналисты хотят расспросить Путина о Трампе и урегулировании

Площадка для прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина
Площадка для прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Площадка для прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Иностранные журналисты в эфире "Первого канала" рассказали, что хотят спросить у президента России Владимира Путина на предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"У нас еще есть время подготовиться и подумать, о чем спросить, а вопросов много. Будет ли мирное соглашение по Украине - это, конечно, очень важно. Еще один вопрос, не менее важный, об отношениях, между президентом Путиным и президентом (США Дональдом - ред.) Трампом", - сказал журналист американского издания NBC Кир Симмонс.
Журналист CNN Фредерик Плейтген сообщил, что планирует спросить про переговорный процесс.
"Я хотел бы спросить, каковы требования России по урегулированию украинского конфликта", - поделился Плейтген.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
