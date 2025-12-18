https://ria.ru/20251218/putin-2063065512.html
Иностранные журналисты рассказали, что хотят спросить у Путина
Иностранные журналисты в эфире "Первого канала" рассказали, что хотят спросить у президента России Владимира Путина на предстоящей прямой линии, совмещенной с...
Американские журналисты хотят расспросить Путина о Трампе и урегулировании
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Иностранные журналисты в эфире "Первого канала" рассказали, что хотят спросить у президента России Владимира Путина на предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"У нас еще есть время подготовиться и подумать, о чем спросить, а вопросов много. Будет ли мирное соглашение по Украине
- это, конечно, очень важно. Еще один вопрос, не менее важный, об отношениях, между президентом Путиным
и президентом (США
Дональдом - ред.) Трампом", - сказал журналист американского издания NBC
Кир Симмонс.
Журналист CNN Фредерик Плейтген сообщил, что планирует спросить про переговорный процесс.
"Я хотел бы спросить, каковы требования России
по урегулированию украинского конфликта", - поделился Плейтген.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.