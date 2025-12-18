Рейтинг@Mail.ru
В "Итогах года с Путиным" примут участие около 600 журналистов - РИА Новости, 18.12.2025
21:45 18.12.2025
В "Итогах года с Путиным" примут участие около 600 журналистов
Около 600 журналистов примут участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, сообщает "Первый канал". РИА Новости, 18.12.2025
россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Около 600 журналистов примут участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, сообщает "Первый канал".
"В прошлом году в программе "Итоги года с Владимиром Путиным" участие принимали около 600 наших коллег. В этом году, мы видим по количеству кресел, это число не меньше", - сообщили в эфире "Первого канала", говоря о последних приготовлениях к программе.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Владимир Путин проводит прямую линию с гражданами - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии с Путиным
Россия Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
