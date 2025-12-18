https://ria.ru/20251218/putin-2063058302.html
В "Итогах года с Путиным" примут участие около 600 журналистов
В "Итогах года с Путиным" примут участие около 600 журналистов - РИА Новости, 18.12.2025
В "Итогах года с Путиным" примут участие около 600 журналистов
Около 600 журналистов примут участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, сообщает "Первый канал". РИА Новости, 18.12.2025
В "Итогах года с Путиным" примут участие около 600 журналистов
В программе «Итоги года с Путиным» примут участие около 600 журналистов