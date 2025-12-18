Опрос показал мнение россиян о прямой линии с Путиным

Опрошенным предложили представить, что у них есть возможность задать вопрос президенту: 19% спросили бы главу государства о специальной военной операции, 7% затронули бы проблемы пенсионеров, по 5% говорили бы с Путиным о ценах, зарплатах, проблемах здравоохранения и образования.