Опрос показал мнение россиян о прямой линии с Путиным

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Три четверти (75%) россиян считают, что ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным нужна, 54% планируют ее смотреть или слушать, следует из опроса, опубликованного на сайте ФОМ.
Большинство (75%) граждан РФ уверены, что ежегодная прямая линия с главой государства нужна, 19% считают, что можно было бы обойтись без нее или проводить ее реже.
Более половины (54%) респондентов ответили, что будут смотреть или слушать прямую линию с Путиным, 34% не планируют этого делать.
Опрошенным предложили представить, что у них есть возможность задать вопрос президенту: 19% спросили бы главу государства о специальной военной операции, 7% затронули бы проблемы пенсионеров, по 5% говорили бы с Путиным о ценах, зарплатах, проблемах здравоохранения и образования.
Еженедельный всероссийский поквартирный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч россиян из 97 населенных пунктов 51 субъекта РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.