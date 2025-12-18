Россия заинтересована, чтобы весь мир услышал Путина, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия заинтересована, чтобы весь мир слышал, что говорит президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя участие журналистов недружественных стран в прямой линии российского лидера.