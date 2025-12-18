Рейтинг@Mail.ru
"Россия 1" раскрыла, кто будет вести прямую линию с Путиным
20:10 18.12.2025 (обновлено: 23:32 18.12.2025)
"Россия 1" раскрыла, кто будет вести прямую линию с Путиным
Журналисты "России 1" Павел Зарубин и "Первого канала" Екатерина Березовская будут ведущими программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщил телеканал... РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналисты "России 1" Павел Зарубин и "Первого канала" Екатерина Березовская будут ведущими программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщил телеканал "Россия 1".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Мероприятие состоится в Гостином дворе.
"Рядом с ним (президентом - ред.) будут находиться ведущие Павел Зарубин и Екатерина Березовская", - рассказали в эфире канала.
Площадка для прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Опрос показал мнение россиян о прямой линии с Путиным
Вчера, 20:16
 
Заголовок открываемого материала