"Россия 1" раскрыла, кто будет вести прямую линию с Путиным
"Россия 1" раскрыла, кто будет вести прямую линию с Путиным - 18.12.2025
"Россия 1" раскрыла, кто будет вести прямую линию с Путиным
Журналисты "России 1" Павел Зарубин и "Первого канала" Екатерина Березовская будут ведущими программы "Итоги года с Владимиром Путиным", сообщил телеканал... РИА Новости, 18.12.2025
