Песков рассказал о звонках Путина помощникам при подготовке к прямой линии
Песков рассказал о звонках Путина помощникам при подготовке к прямой линии - РИА Новости, 18.12.2025
Песков рассказал о звонках Путина помощникам при подготовке к прямой линии
Президент России Владимир Путин может позвонить министрам, вице-премьерам и помощникам в любой момент при подготовке к прямой линии, рассказал пресс-секретарь...
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
Песков рассказал о звонках Путина помощникам при подготовке к прямой линии
Песков: Путин может позвонить помощникам в любой момент, готовясь к прямой линии
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может позвонить министрам, вице-премьерам и помощникам в любой момент при подготовке к прямой линии, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания.
«
"Такая самая напряженная идет работа, естественно, здесь и министры, и вице-премьеры, и помощники президента - все сидят у телефонов, потому что он может позвонить в любой момент", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия-24".
Он отметил, что в последние дни перед прямой линией Путин лично знакомится с массивом обращений, получает сбойки с основными темами. По словам Пескова, глава государства обновляет свой "внутренний банк данных" по всем секторам экономики, отраслям промышленности, сельскому хозяйству, социальным проблемам и другим направлениям.