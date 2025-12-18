https://ria.ru/20251218/putin-2063038714.html
Путин внимательно относится к теме искусственного интеллекта, заявил Песков
18.12.2025
Путин внимательно относится к теме искусственного интеллекта, заявил Песков
Президент России Владимир Путин внимательно относится к теме искусственного интеллекта, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков
Путин внимательно относится к теме искусственного интеллекта, заявил Песков
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин внимательно относится к теме искусственного интеллекта, заявил
его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя использование технологий для подготовки прямой линии.
"Вы знаете, что Путин
внимательно относится к теме искусственного интеллекта", - сказал Песков
"Известиям", добавив, что данная тема новая и развивается очень быстро.
Песков отметил, что важно начинать внедрять ИИ таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.