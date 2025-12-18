Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков
18:48 18.12.2025
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков - РИА Новости, 18.12.2025
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков
Президент России Владимир Путин был, есть и будет одним из самых опытных, мудрых и уважаемых мировых политиков, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 18.12.2025
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал Путина одним из самых опытных и мудрых мировых политиков

Песков: Путин есть и будет оставаться одним из самых опытных мировых политиков

Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин был, есть и будет одним из самых опытных, мудрых и уважаемых мировых политиков, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Путин был, есть и будет оставаться одним из наиболее опытных, наиболее мудрых мировых политических деятелей, уважаемых в мировом большинстве политических деятелей", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике
Вчера, 00:28
 
Политика Россия Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
