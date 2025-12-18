Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
18:42 18.12.2025
Песков объяснил интерес молодежи к "Прямой линии с Путиным"
Песков объяснил интерес молодежи к "Прямой линии с Путиным" - РИА Новости, 18.12.2025
Песков объяснил интерес молодежи к "Прямой линии с Путиным"
Повышенный интерес молодежи к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан в том числе с использованием мессенджера Max, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.12.2025
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков объяснил интерес молодежи к "Прямой линии с Путиным"

Песков: интерес молодежи к прямой линии связан в том числе с использованием Max

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Повышенный интерес молодежи к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан в том числе с использованием мессенджера Max, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, что рост интереса молодежи к президенту и его повестке дня в этом году беспрецедентный.
"Появился новый инструментарий тоже, который используют молодые, тот же Max, мессенджер… В силу самых разных факторов в этом году мы действительно имеем такой повышенный интерес", - сказал Песков "Известиям".
Песков рассказал, как Путин готовится к Прямой линии
