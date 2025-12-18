Рейтинг@Mail.ru
Перед эфиром "Итогов года" у Путина наступают горячие дни, рассказал Песков - РИА Новости, 18.12.2025
18:37 18.12.2025 (обновлено: 18:50 18.12.2025)
Перед эфиром "Итогов года" у Путина наступают горячие дни, рассказал Песков
Перед эфиром "Итогов года" у Путина наступают горячие дни, рассказал Песков

Путин готовится к "Итогам года" заранее, но перед эфиром наступают горячие дни

Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готовится к "Итогам года" заранее, но перед эфиром программы наступают "горячие дни", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Заключительная часть подготовки - это всегда самые горячие дни, в первую очередь это горячие дни у президента, хотя он начинает готовиться достаточно заранее", - сказал Песков.
Путин ночью заслушал доклады по положению дел на фронте, заявил Песков
