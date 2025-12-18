https://ria.ru/20251218/putin-2063026932.html
Перед эфиром "Итогов года" у Путина наступают горячие дни, рассказал Песков
Перед эфиром "Итогов года" у Путина наступают горячие дни, рассказал Песков - РИА Новости, 18.12.2025
Перед эфиром "Итогов года" у Путина наступают горячие дни, рассказал Песков
Президент России Владимир Путин готовится к "Итогам года" заранее, но перед эфиром программы наступают "горячие дни", сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:37:00+03:00
2025-12-18T18:37:00+03:00
2025-12-18T18:50:00+03:00
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
общество
россия
Новости
ru-RU
Путин готовится к "Итогам года" заранее, но перед эфиром наступают горячие дни