https://ria.ru/20251218/putin-2063021268.html
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня - РИА Новости, 18.12.2025
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня
Рост интереса молодежи к президенту России Владимиру Путину и его повестке дня в этом году беспрецедентный: число обращений от них на 10% больше, чем в 2024... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:23:00+03:00
2025-12-18T18:23:00+03:00
2025-12-18T18:31:00+03:00
владимир путин
россия
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251218/peskov-2063017061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня
Песков назвал рост интереса молодежи к Путину беспрецедентным