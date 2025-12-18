Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня - РИА Новости, 18.12.2025
18:23 18.12.2025 (обновлено: 18:31 18.12.2025)
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня
Рост интереса молодежи к президенту России Владимиру Путину и его повестке дня в этом году беспрецедентный: число обращений от них на 10% больше, чем в 2024... РИА Новости, 18.12.2025
Песков оценил рост интереса молодежи к Путину и его повестке дня

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Рост интереса молодежи к президенту России Владимиру Путину и его повестке дня в этом году беспрецедентный: число обращений от них на 10% больше, чем в 2024 году, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя прямую линию президента.
"Молодое поколение интересуется президентом, интересуется главой государства, это очень здорово, интересуется президентской повесткой дня. Этого не было еще в прошлом году. В этом году беспрецедентный рост. Это больше чем на 10%", - сказал Песков "Известиям".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024 году, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков рассказал о помощи ИИ при подготовке к прямой линии Путина
Вчера, 18:15
 
Владимир ПутинРоссияДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
