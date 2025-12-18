В Китае отреагировали на слова Путина о "подсвинках"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о европейских "подсвинках, надеявшихся поживиться на развале России" впечатлили пользователей китайского новостного сайта Guancha.
"Поддерживаю Путина! Эти европейские свиньи заслуживают презрения!" — отметил первый читатель.
"Эта метафора со свиньей очень уместна. Свиней выращивают для забоя, их судьба предрешена. Европу уничтожит Америка", — написал другой пользователь.
"Бредовое желание Европы поглотить Россию обречено на провал. Путин никогда не потерпит этого", — высказался еще один комментатор.
"Как и следовало ожидать от Путина, его слова попали в точку. Свиньи хотят добиться великих свершений малыми средствами и наслаждаться роскошной трапезой", — подытожили пользователи.
Президент ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.
