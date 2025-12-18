Рейтинг@Mail.ru
В Китае отреагировали на слова Путина о "подсвинках" - РИА Новости, 18.12.2025
17:45 18.12.2025
В Китае отреагировали на слова Путина о "подсвинках"
В Китае отреагировали на слова Путина о "подсвинках" - РИА Новости, 18.12.2025
В Китае отреагировали на слова Путина о "подсвинках"
Слова президента России Владимира Путина о европейских "подсвинках, надеявшихся поживиться на развале России" впечатлили пользователей китайского новостного... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
россия
владимир путин
европа
китай
россия
европа
китай
В Китае отреагировали на слова Путина о "подсвинках"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о европейских "подсвинках, надеявшихся поживиться на развале России" впечатлили пользователей китайского новостного сайта Guancha.
"Поддерживаю Путина! Эти европейские свиньи заслуживают презрения!" — отметил первый читатель.
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
Вчера, 16:27
"Эта метафора со свиньей очень уместна. Свиней выращивают для забоя, их судьба предрешена. Европу уничтожит Америка", — написал другой пользователь.
"Бредовое желание Европы поглотить Россию обречено на провал. Путин никогда не потерпит этого", — высказался еще один комментатор.
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство
Вчера, 11:57
"Как и следовало ожидать от Путина, его слова попали в точку. Свиньи хотят добиться великих свершений малыми средствами и наслаждаться роскошной трапезой", — подытожили пользователи.
Президент ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.
Заявление Путина о "подсвинках" вызвало бурную реакцию на Западе
Вчера, 10:31
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
