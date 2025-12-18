Путин попросил мальчика, чью мечту исполнил, не ездить по дороге на санках

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Президент попросил пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который загадал желание побывать в роли сотрудника ДПС, использовать полученные навыки и не выезжать на санках на проезжую часть.