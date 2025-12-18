Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал работу сотрудников ДПС очень важной - РИА Новости, 18.12.2025
17:11 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/putin-2062986648.html
Путин назвал работу сотрудников ДПС очень важной
Путин назвал работу сотрудников ДПС очень важной - РИА Новости, 18.12.2025
Путин назвал работу сотрудников ДПС очень важной
Президент России Владимир Путин во время общения с мальчиком Тимуром, чье желание он исполнил, назвал работу сотрудников ДПС очень важной.
2025-12-18T17:11:00+03:00
2025-12-18T17:11:00+03:00
общество
россия
артемовский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764777678_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_cf52e1db3fc880220a6fe0463b6cebff.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062556154.html
https://ria.ru/20251218/putin-2062958607.html
россия
артемовский
общество, россия, артемовский, владимир путин
Общество, Россия, Артемовский, Владимир Путин
Путин назвал работу сотрудников ДПС очень важной

Путин поздравил Тимура Рясного с Новым годом и назвал работу ДПС очень важной

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с мальчиком Тимуром, чье желание он исполнил, назвал работу сотрудников ДПС очень важной.
Путин в четверг исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС. После этого глава государства созвонился с мальчиком и его мамой и узнал, что тот хочет стать сотрудником ДПС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
17 декабря, 10:19
17 декабря, 10:19
«
"Ух ты, здорово. Я тебя поздравляю, ты знаешь, это хороший выбор, потому что это очень важная работа. Это очень важная работа и для того, чтобы у нас все работало хорошо в экономике, в транспорте, чтобы безопасность людей обеспечивать. Это хороший выбор", - сказал Путин.
Мальчик также рассказал российскому президенту, что его торжественно посвятили в сотрудники ДПС.
"Время пройдет, может быть, как-то будут меняться твои приоритеты. Но все равно ты на правильном пути", - Путин поддержал желание Тимура работать в дорожно-патрульной службе, когда вырастет.
Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.
Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика и пообщался с ним по телефону - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика
Вчера, 16:09
Вчера, 16:09
 
