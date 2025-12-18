Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего Тимура Рясного из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС, после чего поговорил с ребенком по телефону, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.