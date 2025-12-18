Более двух миллионов обращений поступило на прямую линию с Путиным

https://ria.ru/20251218/putin-2062889627.html
Более 2 миллионов обращений уже поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 18.12.2025
