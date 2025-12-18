Рейтинг@Mail.ru
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/putin-2062872605.html
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство - РИА Новости, 18.12.2025
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство
В британском The Guardian столкнулись с трудностями перевода слова "подсвинки", которое произнес президент России Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:57:00+03:00
2025-12-18T11:57:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:269:2924:1914_1920x0_80_0_0_10f0ff97fed2afb21c160baad2e81696.jpg
https://ria.ru/20251218/putin-2062845027.html
https://ria.ru/20251218/express-2062829082.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062734991_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d661490e3219e313f123b1d43fd8aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, украина, сша
В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, США
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство

В The Guardian перевели слова Путина о подсвинках как "маленькие хрюшки"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В британском The Guardian столкнулись с трудностями перевода слова "подсвинки", которое произнес президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны.
"Путин называет европейских лидеров "маленькими хрюшками" и заявляет, что Россия добьется целей в Украине дипломатическим путем или силой", — говорится в публикации.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Заявление Путина о "подсвинках" вызвало бурную реакцию на Западе
10:31
Президент ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Там российский лидер заявил, что "европейские подсвинки" включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России. По его словам, Запад полагал, что ему удастся за короткий период времени разрушить страну.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Зловещее предупреждение". Выступление Путина вызвало переполох на Западе
09:23
 
В миреРоссияВладимир ПутинУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала