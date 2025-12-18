https://ria.ru/20251218/putin-2062872605.html
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство
Фраза Путина о "подсвинках" привела Запад в замешательство
В британском The Guardian столкнулись с трудностями перевода слова "подсвинки", которое произнес президент России Владимир Путин во время выступления на... РИА Новости, 18.12.2025
В The Guardian перевели слова Путина о подсвинках как "маленькие хрюшки"