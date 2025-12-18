"Хорошо сказано. Европейские лидеры должны сидеть в тюрьме, особенно из-за своей миграционной политики", — подчеркнул еще один комментатор.

Президент России ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.