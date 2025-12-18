МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели Financial Times отреагировали на заявление президента Владимира Путина, который предрек потерю власти европейским "подсвинкам, надеявшимся поживиться на развале России".
"Подсвинки" — это еще мягко сказано. Лидеры Европы — это поджигатели цивилизации и предательские собаки, которые заслуживают не что иное, как полную и тотальную политическую кастрацию на избирательных участках", — отметил первый пользователь.
"Очень хорошо, что Путин четко обозначил свою позицию", — написал другой читатель.
"Хорошо сказано. Европейские лидеры должны сидеть в тюрьме, особенно из-за своей миграционной политики", — подчеркнул еще один комментатор.
"Европа должна оставаться в стороне от пограничного спора между Россией и Украиной. Единственные усилия, которые следует поддерживать, — это усилия по достижению прочного мира. Я думаю, что Стив Уиткофф, Вэнс и Трамп должны повлиять на выходящих из-под контроля воинственных европейцев", — подытожили пользователи.
Президент России ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>