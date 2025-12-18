Рейтинг@Mail.ru
Заявление Путина о "подсвинках" вызвало бурную реакцию на Западе
10:31 18.12.2025 (обновлено: 15:30 18.12.2025)
Заявление Путина о "подсвинках" вызвало бурную реакцию на Западе
Читатели Financial Times отреагировали на заявление президента Владимира Путина, который предрек потерю власти европейским "подсвинкам, надеявшимся поживиться...
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Читатели Financial Times отреагировали на заявление президента Владимира Путина, который предрек потерю власти европейским "подсвинкам, надеявшимся поживиться на развале России".
"Подсвинки" — это еще мягко сказано. Лидеры Европы — это поджигатели цивилизации и предательские собаки, которые заслуживают не что иное, как полную и тотальную политическую кастрацию на избирательных участках", — отметил первый пользователь.
"Очень хорошо, что Путин четко обозначил свою позицию", — написал другой читатель.
"Хорошо сказано. Европейские лидеры должны сидеть в тюрьме, особенно из-за своей миграционной политики", — подчеркнул еще один комментатор.
"Европа должна оставаться в стороне от пограничного спора между Россией и Украиной. Единственные усилия, которые следует поддерживать, — это усилия по достижению прочного мира. Я думаю, что Стив Уиткофф, Вэнс и Трамп должны повлиять на выходящих из-под контроля воинственных европейцев", — подытожили пользователи.
Президент России ежегодно принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
