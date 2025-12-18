Нобелевский комитет поддержал цветную революцию в Венесуэле, считает Пушков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нобелевский комитет своим решением присудить в 2025 году премию мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо поддержал не мир, а цветную революцию в Венесуэле, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
Австралийский активист и основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в среду подал уголовную жалобу против Нобелевского комитета за присуждение премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо, которую обвинил в содействии военным преступлениям США, сообщает WikiLeaks.
В Испании назвали решение Нобелевского комитета провокацией
10 октября, 21:16
"Ассанж прав. Фактически Нобелевский комитет поддержал премией не дело мира, а попытку цветной революции в Венесуэле", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Мачадо не принесла никакой пользы человечеству, братству народов она также не помогла.
"Польза для защиты мира от нее - тоже зеро, причем со знаком минус, поскольку она поддерживает интервенцию США против Венесуэлы", - добавил политик.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.