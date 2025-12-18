https://ria.ru/20251218/prokuratura-2062895848.html
Оправдательный приговор женщине по делу об убийстве ее дочери обжаловали
Оправдательный приговор женщине по делу об убийстве ее дочери обжаловали - РИА Новости, 18.12.2025
Оправдательный приговор женщине по делу об убийстве ее дочери обжаловали
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, который вынес Агаповский районный суд жительнице Челябинской области, пытавшейся подкупить знакомого для... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:57:00+03:00
2025-12-18T12:57:00+03:00
2025-12-18T12:57:00+03:00
происшествия
челябинская область
россия
челябинский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_f128347f0150aa392cc0f77042286e44.jpg
https://ria.ru/20251215/sud-2062124940.html
https://ria.ru/20251217/sud-2062684677.html
челябинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940534396_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_c98c04f94b9fdd32dd52a105133b1af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, челябинский областной суд
Происшествия, Челябинская область, Россия, Челябинский областной суд
Оправдательный приговор женщине по делу об убийстве ее дочери обжаловали
РИА Новости: приговор жительницы Урала по делу об убийстве ее дочери обжаловали
ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, который вынес Агаповский районный суд жительнице Челябинской области, пытавшейся подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.
По данным Агаповского районного суда, приговор обвиняемой оглашен 28 ноября, дело рассмотрено с участием присяжных заседателей. В карточке дела отмечается, что вынесен оправдательный приговор - не установлено событие преступления.
"Прокуратура обжаловала приговор районного суда в Челябинский областной суд
", - сказала собеседница агентства.
В карточке дела уточняется, что жалоба судом принята к рассмотрению.
Как сообщало СУСК, 16 апреля обвиняемая во дворе дома №8 по переулку Северному в поселке Измайловский Кизильского района уговаривала и пыталась подкупить знакомого для убийства по найму 12-летней дочери – он должен был утопить ее в речке из-за конфликтных отношений. Мужчина после этого обратился в правоохранительные органы. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления она не признала. Женщине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 30 пунктами "в", "з" части 2 статьи 105 УК РФ
(организация приготовления убийства малолетнего по найму).