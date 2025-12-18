Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото

Оправдательный приговор женщине по делу об убийстве ее дочери обжаловали

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек – РИА Новости. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, который вынес Агаповский районный суд жительнице Челябинской области, пытавшейся подкупить знакомого для совершения убийства 12-летней дочери, сообщили РИА Новости в пресс-центре прокуратуры региона.

По данным Агаповского районного суда, приговор обвиняемой оглашен 28 ноября, дело рассмотрено с участием присяжных заседателей. В карточке дела отмечается, что вынесен оправдательный приговор - не установлено событие преступления.

"Прокуратура обжаловала приговор районного суда в Челябинский областной суд ", - сказала собеседница агентства.

В карточке дела уточняется, что жалоба судом принята к рассмотрению.