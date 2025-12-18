Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
Культура
 
13:46 18.12.2025
В Пушкинском рассказали о продаже январских билетов на выставку Шагала
В Пушкинском рассказали о продаже январских билетов на выставку Шагала
Продажи билетов на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" на сеансы с 13 января 2026 года откроются 30 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
В Пушкинском рассказали о продаже январских билетов на выставку Шагала

Продажи январских билетов на выставку Шагала стартуют 30 декабря

Выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее
Выставка Марк Шагал. Радость земного притяжения в Пушкинском музее
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Выставка "Марк Шагал. Радость земного притяжения" в Пушкинском музее
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Продажи билетов на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" на сеансы с 13 января 2026 года откроются 30 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала, открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.
"Продажа на даты с 13 января 2026 года стартует 30 декабря 2025 года", - рассказали в музее.
Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х — 1922) - одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.
Выставка будет доступна для посетителей до 15 марта 2026 года.
В Пушкинском музее рассказали, когда лучше покупать билеты на Шагала
16 декабря, 14:37
