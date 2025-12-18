В Пушкинском рассказали о продаже январских билетов на выставку Шагала

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Продажи билетов на выставку "Марк Шагал. Радость земного притяжения" на сеансы с 13 января 2026 года откроются 30 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Ранее РИА Новости выяснило, что билеты на моновыставку Шагала , открывшуюся в Пушкинском музее 11 декабря, распроданы на сайте музея на месяц вперед до 11 января, однако билеты доступны для покупки в кассах музея с ограничением по времени.

"Продажа на даты с 13 января 2026 года стартует 30 декабря 2025 года", - рассказали в музее.

Проект "Марк Шагал. Радость земного притяжения" был представлен в Пушкинском музее 10 декабря. Основу экспозиции составили произведения "русского периода" (конец 1900-х — 1922) - одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.