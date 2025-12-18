Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
16:53 18.12.2025
Русский дом в Берлине будет работать еще 80 лет, заявил Примаков
Русский дом в Берлине будет работать еще 80 лет, заявил Примаков
Русский дом в Берлине будет работать еще 80 лет, заявил Примаков

Примаков: Русский дом в Берлине продолжит работу до продления соглашения

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Русский дом в Берлине продолжает свою работу и будет действовать на территории Германии до продления межправительственного соглашения еще более 80 лет, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В июне депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, закрыть ряд источников информации и заблокировать страницы в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Примаков назвал поступком писать, снимать и говорить честно о России
26 октября, 21:54
"Российский культурный центр работает в Германии по межправительственному соглашению, а не сам по себе. И действовать это соглашение будет до следующего продления ещё 80+ лет. Кстати, по тому же межправу в Москве работает Институт Гете", - написал он в своем Telegram-канале.
Примаков отметил, что на государственном уровне в Германии против работы Русского дома выступают "несколько гиперактивных немецких политиков", которые считают закрытие культурного учреждения "своим личным джихадом".
"Они полагают, что Достоевский и Чайковский, а ещё кино и курсы русского языка опаснее для Германии, чем дефицит бюджета, растущая безработица, агрессивные преступные элементы из числа мигрантов, закрывающиеся заводы и прочее", - добавил он
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Захарова объяснила, зачем Кишинев добивается закрытия "Русского дома"
14 ноября, 22:04
 
