Русский дом в Берлине будет работать еще 80 лет, заявил Примаков

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Русский дом в Берлине продолжает свою работу и будет действовать на территории Германии до продления межправительственного соглашения еще более 80 лет, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
В июне депутат от Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, потребовал выслать из Германии оставшихся российских дипломатов и закрыть Русский дом в Берлине. Также он предложил запретить выдавать визы российским туристам, закрыть ряд источников информации и заблокировать страницы в социальных сетях, через которые якобы распространяется дезинформация.
"Российский культурный центр работает в Германии по межправительственному соглашению, а не сам по себе. И действовать это соглашение будет до следующего продления ещё 80+ лет. Кстати, по тому же межправу в Москве работает Институт Гете", - написал он в своем Telegram-канале.
Примаков отметил, что на государственном уровне в Германии против работы Русского дома выступают "несколько гиперактивных немецких политиков", которые считают закрытие культурного учреждения "своим личным джихадом".
"Они полагают, что Достоевский и Чайковский, а ещё кино и курсы русского языка опаснее для Германии, чем дефицит бюджета, растущая безработица, агрессивные преступные элементы из числа мигрантов, закрывающиеся заводы и прочее", - добавил он