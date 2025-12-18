Жителю Сочи вынесли приговор за сотрудничество с СБУ

КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Сочи, который сотрудничал с СБУ в разведке прибрежных территорий Черного моря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Установлено, что подсудимый собирал и передавал иностранному государству сведения для использования их против безопасности РФ. В июне 2023 года он самостоятельно связался с представителями СБУ, согласившись оказывать им конфиденциальное содействие по осуществлению технической и визуальной разведки прибрежных территорий Черного моря... Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мужчина осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть шпионаж в форме собирания и передачи иностранному государству иных сведений для использования их против безопасности РФ).
В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что фигурант, 72-летний Федор Горбенко, весной 2024 года прибыл на территорию Кубани, где в период с 19 апреля по 2 мая 2024 года, будучи на береговой линии Черного моря в районе Геленджика и Новороссийска, провел с помощью ПО в своем мобильном телефоне техническую разведку по сбору статистических данных о высокоточном позиционировании спутников, их общем количестве, уровне сигнала, местоположении базовых станций. Эти данные он потом отправил представителю СБУ в мессенджере.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд также взыскал с него более 130 тысяч рублей, полученных от представителей разведки иностранного государства. Приговор в законную силу не вступил.
