Рейтинг@Mail.ru
Жителю Сочи вынесли приговор за сотрудничество с СБУ - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 18.12.2025 (обновлено: 15:02 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/prigovor-2062927305.html
Жителю Сочи вынесли приговор за сотрудничество с СБУ
Жителю Сочи вынесли приговор за сотрудничество с СБУ - РИА Новости, 18.12.2025
Жителю Сочи вынесли приговор за сотрудничество с СБУ
Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Сочи, который сотрудничал с СБУ в разведке прибрежных территорий Черного моря, сообщили в объединенной... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:35:00+03:00
2025-12-18T15:02:00+03:00
служба безопасности украины
сочи
черное море
происшествия
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20251208/agent-2060499919.html
сочи
черное море
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
служба безопасности украины, сочи, черное море, происшествия, россия, украина
Служба безопасности Украины, Сочи, Черное море, Происшествия, Россия, Украина
Жителю Сочи вынесли приговор за сотрудничество с СБУ

Жителя Сочи приговорили к 13 годам колонии за сотрудничество с СБУ в разведке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима жителя Сочи, который сотрудничал с СБУ в разведке прибрежных территорий Черного моря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
«
"Установлено, что подсудимый собирал и передавал иностранному государству сведения для использования их против безопасности РФ. В июне 2023 года он самостоятельно связался с представителями СБУ, согласившись оказывать им конфиденциальное содействие по осуществлению технической и визуальной разведки прибрежных территорий Черного моря... Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мужчина осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть шпионаж в форме собирания и передачи иностранному государству иных сведений для использования их против безопасности РФ).
В прокуратуре Краснодарского края рассказали, что фигурант, 72-летний Федор Горбенко, весной 2024 года прибыл на территорию Кубани, где в период с 19 апреля по 2 мая 2024 года, будучи на береговой линии Черного моря в районе Геленджика и Новороссийска, провел с помощью ПО в своем мобильном телефоне техническую разведку по сбору статистических данных о высокоточном позиционировании спутников, их общем количестве, уровне сигнала, местоположении базовых станций. Эти данные он потом отправил представителю СБУ в мессенджере.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд также взыскал с него более 130 тысяч рублей, полученных от представителей разведки иностранного государства. Приговор в законную силу не вступил.
Задержанный агент украинских спецслужб, совершивший поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога
8 декабря, 09:49
 
Служба безопасности УкраиныСочиЧерное мореПроисшествияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала