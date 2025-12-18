Рейтинг@Mail.ru
Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике
15:01 18.12.2025 (обновлено: 19:56 18.12.2025)
Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике
Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике
экономика, в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
Экономика, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский

Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПленарное заседание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Пленарное заседание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа.

Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток.
Ранее спикер Верховного совета Татьяна Залевская заявила РИА Новости, что парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Приднестровские экономисты обсудили ограничительные меры Молдавии
16 декабря, 17:24
 
Экономика, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
 
 
