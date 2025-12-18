Парламент Приднестровья снова ввел режим ЧП в экономике

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Верховный совет (парламент) Приднестровской Молдавской Республики на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания.
"(Решение принято - ред.) в условиях возникшего тяжелого общеэкономического кризиса и продолжающегося ухудшения социально-экономических показателей, вызванных сокращением поставок природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику, в целях восстановления необходимых условий жизнеспособности государства и обеспечения основных потребностей населения", - говорится в тексте указа.
Режим ЧП в экономике вводится на 30 суток.
Ранее спикер Верховного совета Татьяна Залевская заявила РИА Новости, что парламент Приднестровья поддержит введение режима чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса.
