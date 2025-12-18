Открыт прием заявок на V Национальную премию интернет-контента

В конкурсе 15 основных номинаций. Наряду с традиционными категориями – игровой и документальный проект, блог, музыкальный трек, подкаст, non-scripted проект и другими – появятся и новые номинации: канал в мессенджере (публичный и регулярно обновляемый авторский/тематический канал) и промо-кампания в интернете (реализованная кампания по продвижению социально значимого проекта в разных средах с большим охватом и вовлеченностью). Награду вручат и в специальных номинациях, которые будут объявлены позже.

На Премию ИРИ могут подаваться проекты, вышедшие в интернете в период с 1 января по 31 декабря 2025 года на площадках, не запрещенных российским законодательством. Принимается контент на русском языке или на официальных языках народов России. К участию не допускаются трейлеры, тизеры и другие промо-материалы, за исключением номинации "Промо-кампания в интернете" и социальных роликов.

"В 2026 году мы проводим юбилейную Премию ИРИ. За эти пять лет она изменилась, ведь сильно изменилось и само общество, и индустрия контента, которая отражает то, чем мы все живем. Среди лауреатов премии – проекты о нашей истории и современности, о жизни и людях в разных регионах России, о защитниках страны, в том числе на СВО, о наших героях во всех востребованных у аудитории форматах: от коротких вирусных роликов до сериалов и музыкальных клипов. Неизменно одно: ИРИ отмечает тех, кто создает талантливый контент о важном, находящий у людей искренний отклик. Для людей все и делается: вместе с авторами мы хотим, чтобы российский контент был для них интересным, ценным, безопасным и просто близким и понятным", - приводятся в сообщении слова генерального директора ИРИ Алексея Гореславского.