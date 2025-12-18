Рейтинг@Mail.ru
Умер обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт
06:32 18.12.2025 (обновлено: 09:15 18.12.2025)
Умер обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт
Умер обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт - РИА Новости, 18.12.2025
Умер обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт
Журналист, обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт скончался в возрасте 91 года в Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его сына... РИА Новости, 18.12.2025
калифорния
вьетнам
новая зеландия
калифорния
вьетнам
новая зеландия
калифорния, вьетнам, новая зеландия
Калифорния, Вьетнам, Новая Зеландия
Умер обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт

AP: обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт умер в возрасте 91 года

Питер Арнетт
Питер Арнетт - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Kaveh Kazemi
Питер Арнетт. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналист, обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт скончался в возрасте 91 года в Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его сына Эндрю.
"Питер Арнетт, журналист, удостоенный в 1966 году Пулитцеровской премии за международные репортажи о войне во Вьетнаме для агентства Ассошиэйтед Пресс, скончался в (городе штата Калифорния - ред.) Ньюпорт-Бич в окружении друзей и семьи", - сообщил агентству Эндрю.
По данным Ассошиэйтед Пресс, журналист находился в хосписе с субботы из-за рака простаты.
Агентство напоминает, что Арнетт, родившийся в 1934 году в Новой Зеландии, стал известен благодаря своим репортажам во время вьетнамской войны с 1962 по 1975 год, а также репортажам про войну в Персидском заливе в 1991 году. За свою карьеру Арнетт работал на Ассошиэйтед Пресс, а также на телеканал CNN. В 1995 году журналист выпустил мемуары "Прямой репортаж с поля боя: От Вьетнама до Багдада, 35 лет в "горячих точках" планеты".
 
КалифорнияВьетнамНовая Зеландия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
