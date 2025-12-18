Умер обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Журналист, обладатель Пулитцеровской премии Питер Арнетт скончался в возрасте 91 года в Калифорнии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на его сына Эндрю.
"Питер Арнетт, журналист, удостоенный в 1966 году Пулитцеровской премии за международные репортажи о войне во Вьетнаме для агентства Ассошиэйтед Пресс, скончался в (городе штата Калифорния - ред.) Ньюпорт-Бич в окружении друзей и семьи", - сообщил агентству Эндрю.
По данным Ассошиэйтед Пресс, журналист находился в хосписе с субботы из-за рака простаты.
Агентство напоминает, что Арнетт, родившийся в 1934 году в Новой Зеландии, стал известен благодаря своим репортажам во время вьетнамской войны с 1962 по 1975 год, а также репортажам про войну в Персидском заливе в 1991 году. За свою карьеру Арнетт работал на Ассошиэйтед Пресс, а также на телеканал CNN. В 1995 году журналист выпустил мемуары "Прямой репортаж с поля боя: От Вьетнама до Багдада, 35 лет в "горячих точках" планеты".