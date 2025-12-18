Тема российских активов стала разменной картой, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Тема российских активов стала разменной картой, они могут стать важным пунктом мирного соглашения по Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

"Я понимаю, что во всех этих текстах, которыми стороны обмениваются, российские активы упоминаются постоянно. Очевидно, что они стали разменной картой, с которой играют крупные игроки", - заявил де Вевер, выступая в парламенте страны в четверг.

По его словам, это наводит на мысль, что если на стол действительно ляжет мирное соглашение по Украине , то может возникнуть вопрос о распоряжении этими активами.

"Допустим, будет принято решение, что их необходимо вернуть России или специальной структуре, которая будет создана. Тогда в течение недели эти деньги должны быть доступны. Но на деле их уже не будет", - отметил бельгийский премьер.