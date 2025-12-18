https://ria.ru/20251218/premer-2062885264.html
Тема российских активов стала разменной картой, заявил премьер Бельгии
2025-12-18
2025-12-18T12:27:00+03:00
2025-12-18T12:34:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Тема российских активов стала разменной картой, они могут стать важным пунктом мирного соглашения по Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Я понимаю, что во всех этих текстах, которыми стороны обмениваются, российские активы упоминаются постоянно. Очевидно, что они стали разменной картой, с которой играют крупные игроки", - заявил де Вевер, выступая в парламенте страны в четверг.
По его словам, это наводит на мысль, что если на стол действительно ляжет мирное соглашение по Украине
, то может возникнуть вопрос о распоряжении этими активами.
"Допустим, будет принято решение, что их необходимо вернуть России
или специальной структуре, которая будет создана. Тогда в течение недели эти деньги должны быть доступны. Но на деле их уже не будет", - отметил бельгийский премьер.
Де Вевер считает, что тогда нужно будет обеспечить, чтобы наличные средства могли быть оперативно возвращены и "положены на стол".