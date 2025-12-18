Рейтинг@Mail.ru
Тема российских активов стала разменной картой, заявил премьер Бельгии - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 18.12.2025 (обновлено: 12:34 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/premer-2062885264.html
Тема российских активов стала разменной картой, заявил премьер Бельгии
Тема российских активов стала разменной картой, заявил премьер Бельгии - РИА Новости, 18.12.2025
Тема российских активов стала разменной картой, заявил премьер Бельгии
Тема российских активов стала разменной картой, они могут стать важным пунктом мирного соглашения по Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:27:00+03:00
2025-12-18T12:34:00+03:00
в мире
украина
бельгия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062886533_0:122:3071:1850_1920x0_80_0_0_1600068c7d64015ad4a612901a4a9b82.jpg
https://ria.ru/20251218/orban-2062857738.html
https://ria.ru/20251217/aktiv-2062749110.html
украина
бельгия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062886533_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_541ff2670bfe4a5cd17e512b3690861c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бельгия, россия
В мире, Украина, Бельгия, Россия
Тема российских активов стала разменной картой, заявил премьер Бельгии

Премьер Бельгии де Вевер: активы РФ могут стать пунктом соглашения по Украине

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Тема российских активов стала разменной картой, они могут стать важным пунктом мирного соглашения по Украине, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Я понимаю, что во всех этих текстах, которыми стороны обмениваются, российские активы упоминаются постоянно. Очевидно, что они стали разменной картой, с которой играют крупные игроки", - заявил де Вевер, выступая в парламенте страны в четверг.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан
11:13
По его словам, это наводит на мысль, что если на стол действительно ляжет мирное соглашение по Украине, то может возникнуть вопрос о распоряжении этими активами.
"Допустим, будет принято решение, что их необходимо вернуть России или специальной структуре, которая будет создана. Тогда в течение недели эти деньги должны быть доступны. Но на деле их уже не будет", - отметил бельгийский премьер.
Де Вевер считает, что тогда нужно будет обеспечить, чтобы наличные средства могли быть оперативно возвращены и "положены на стол".
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС может заняться российскими активами в других странах, заявила Мелони
Вчера, 18:53
 
В миреУкраинаБельгияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала