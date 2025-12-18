Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии призвал дать Euroclear гарантии по российским активам
12:13 18.12.2025
Премьер Бельгии призвал дать Euroclear гарантии по российским активам
Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что ЕС должен гарантировать депозитарию Euroclear немедленную выдачу ликвидных средств на случай необходимости возвращения РИА Новости, 18.12.2025
в мире, россия, бельгия, euroclear, евросоюз, санкции в отношении россии
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что ЕС должен гарантировать депозитарию Euroclear немедленную выдачу ликвидных средств на случай необходимости возвращения активов РФ.
"У нас, у Euroclear должна быть гарантия на ликвидность для ее получения на случай возвращения России, мы также просим защиты от контрмер", - заявил он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле. В РФ называли заморозку ее активов на Западе воровством.
Глава Евросовета Антониу Кошта беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Бельгия и ЕК попытаются завершить спор по активам, заявил глава Евросовета
