11:23 18.12.2025 (обновлено: 11:27 18.12.2025)
Премьер Бельгии призвал объединиться выступающим против изъятия активов
Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что собирается на саммите ЕС в четверг мобилизовать выступающее против конфискации активов РФ меньшинство. РИА Новости, 18.12.2025
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что собирается на саммите ЕС в четверг мобилизовать выступающее против конфискации активов РФ меньшинство.
"В конце концов, мы должны мобилизовать или попытаться мобилизовать выступающее за блокировку этого решения меньшинство, потому что в противном случае это будет печально", - сказал он, выступая перед депутатами бельгийского парламента.
При этом де Вевер признал, что не может предсказать исход дискуссии.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Изъятие активов России вызовет эффект снежного кома, заявил премьер Бельгии
10:48
 
