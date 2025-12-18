https://ria.ru/20251218/premer-2062860982.html
Премьер Бельгии призвал объединиться выступающим против изъятия активов
Премьер Бельгии призвал объединиться выступающим против изъятия активов - РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии призвал объединиться выступающим против изъятия активов
Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что собирается на саммите ЕС в четверг мобилизовать выступающее против конфискации активов РФ меньшинство. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:23:00+03:00
2025-12-18T11:23:00+03:00
2025-12-18T11:27:00+03:00
в мире
бельгия
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
бельгия
россия
2025
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что собирается на саммите ЕС в четверг мобилизовать выступающее против конфискации активов РФ меньшинство.
"В конце концов, мы должны мобилизовать или попытаться мобилизовать выступающее за блокировку этого решения меньшинство, потому что в противном случае это будет печально", - сказал он, выступая перед депутатами бельгийского парламента.
При этом де Вевер признал, что не может предсказать исход дискуссии.