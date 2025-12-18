Премьер Бельгии призвал объединиться выступающим против изъятия активов

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что собирается на саммите ЕС в четверг мобилизовать выступающее против конфискации активов РФ меньшинство.

"В конце концов, мы должны мобилизовать или попытаться мобилизовать выступающее за блокировку этого решения меньшинство, потому что в противном случае это будет печально", - сказал он, выступая перед депутатами бельгийского парламента.