https://ria.ru/20251218/premer-2062848020.html
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов - РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов
Репарационный кредит для Украины на основе замороженных активов РФ несет немало финансовых и экономических рисков, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:38:00+03:00
2025-12-18T10:38:00+03:00
2025-12-18T10:38:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959481_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6d933856ddd2cea70d57024b5a1965a3.jpg
https://ria.ru/20251217/es-2062785398.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959481_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_22fdbb5c962ce174607c6e286634e43e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, бельгия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Санкции в отношении России
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов
Де Вевер: изъятие российских активов на помощь Украине несет финансовые риски