Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/premer-2062848020.html
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов - РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов
Репарационный кредит для Украины на основе замороженных активов РФ несет немало финансовых и экономических рисков, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:38:00+03:00
2025-12-18T10:38:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959481_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6d933856ddd2cea70d57024b5a1965a3.jpg
https://ria.ru/20251217/es-2062785398.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009959481_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_22fdbb5c962ce174607c6e286634e43e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Санкции в отношении России
Премьер Бельгии заявил о рисках изъятия российских активов

Де Вевер: изъятие российских активов на помощь Украине несет финансовые риски

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Репарационный кредит для Украины на основе замороженных активов РФ несет немало финансовых и экономических рисков, заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.
"Эта история несет немало финансовых и экономических рисков", - заявил де Вевер, говоря о репарационном кредите на основе замороженных активов РФ, выступая в парламенте в четверг.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Венгрии рассказали, почему ЕС снял вопрос об активах России
Вчера, 23:47
 
В миреРоссияУкраинаБельгияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала