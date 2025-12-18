Правительство утвердило перечень бюджетных расходов с цифровым рублем

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, по которым уже в 2025 году может быть использован цифровой рубль: соцобеспечение, зарплата и другие выплаты персоналу, капитальное строительство, ремонт и обслуживание объектов госсобственности, сообщает Минфин РФ.

"Правительство России утвердило перечень бюджетных расходов, по которым уже в 2025 году может быть использован цифровой рубль", - говорится в материалах на сайте министерства.

"Выплаты из бюджета будут проводить в цифровых рублях только при желании получателей. Открыть счет цифрового рубля может только сам гражданин", - подчеркнули в Минфине

"В список вошли расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, заработную плату и другие выплаты персоналу, а также расходы на капитальное строительство (реконструкцию), ремонт и обслуживание объектов государственной собственности", - отмечается в материалах.

Перечень разработан в рамках федерального закона от 31 июля 2025 года "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ", который предусматривает исполнение федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля Казначейства России, пояснили в Минфине.