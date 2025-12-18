Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило удвоение лимита сверхурочной работы - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/pravitelstvo-2062994439.html
Правительство одобрило удвоение лимита сверхурочной работы
Правительство одобрило удвоение лимита сверхурочной работы - РИА Новости, 18.12.2025
Правительство одобрило удвоение лимита сверхурочной работы
Правительство на заседании в четверг одобрило проект поправок в Трудовой кодекс РФ, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:32:00+03:00
2025-12-18T17:32:00+03:00
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_40b6fef0c56070948e5c86cbf3e7e810.jpg
https://ria.ru/20251208/dokhod-2060489368.html
https://ria.ru/20251210/gosduma-2060999587.html
https://ria.ru/20251211/uvolnenie-2061263009.html
https://ria.ru/20250610/gosduma-2021912014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049682452_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_b7629a9f975705e63bb8b6523f158a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество
Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Общество
Правительство одобрило удвоение лимита сверхурочной работы

РИА Новости: кабмин одобрил поправки в ТК, позволяющие легче уволить сотрудников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство на заседании в четверг одобрило проект поправок в Трудовой кодекс РФ, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда в стране, сообщил РИА Новости источник в кабмине.
"Одобрен", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов
8 декабря, 08:14
Пакет поправок был подготовлен Минэкономразвития совместно с Минтрудом, они позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше, разрешат малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защитят работодателя от ряда злоупотреблений.
Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год, вдвое - до 240 часов. Авторы отмечают, что увеличение количества сверхурочных часов позволит привлечь более 750 тысяч человек к сверхурочной работе, а у граждан появится возможность увеличить доход с учетом оплаты в двойном и более размере.
Второе нововведение предлагается ввести в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. А именно - разрешить увеличить общую численность работников, поступающих на работу к работодателям-субъектам МСП по срочным трудовым договорам, с 35 до 70 человек.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ГД предложили сократить рабочее время россиян до шести часов в день
10 декабря, 05:20
В числе других новаций - снятие ограничений на применение электронного документооборота (ЭДО) к документам, подтверждающим прохождение работниками инструктажей по охране труда. В случае принятия поправок проведение инструктажей по охране труда можно будет подтвердить в единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".
Также предлагается расширить возможности работодателя по уведомлению работников об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации. После принятия поправок в ТК у работодателя появится возможность уведомить работников по почте или с использованием средств электронного документооборота на платформе "Работа в России".
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Трудовом кодексе с 1 марта появится новое основание для увольнения
11 декабря, 02:11
В проекте есть блок поправок, направленный на повышение гибкости для работодателей перед сотрудниками, которые иногда злоупотребляют своим положением. Например, устраняется пробел в регулировании трудовых отношений, связанных с неполным рабочим днем. Разработчики предлагают установить период, за который работник обязан уведомить работодателя об уходе на неполный рабочий день, – пять рабочих дней.
Законопроектом также предусмотрено снятие полного запрета на отзыв из непрерывного отпуска работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Например, иногда при отсутствии одного из работников по причине временной нетрудоспособности для предотвращения аварии или ЧС на производстве возникает необходимость отзыва из отпуска работников, занятых на работах с такими условиями, следует из проекта документа.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В ГД рассказали об изменениях в Трудовом кодексе, связанных с отпусками
10 июня, 02:20
 
РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала