Правительство одобрило удвоение лимита сверхурочной работы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Правительство на заседании в четверг одобрило проект поправок в Трудовой кодекс РФ, направленных на повышение гибкости трудовых отношений для уменьшения дефицита кадров на рынке труда в стране, сообщил РИА Новости источник в кабмине.

"Одобрен", - сказал собеседник агентства.

Пакет поправок был подготовлен Минэкономразвития совместно с Минтрудом, они позволят увеличить лимиты сверхурочной работы для желающих зарабатывать больше, разрешат малому и среднему бизнесу повысить число сотрудников на срочных договорах, а также защитят работодателя от ряда злоупотреблений.

Одно из ключевых предложений: увеличение максимального порога сверхурочной работы, которую работник может выполнить за календарный год, вдвое - до 240 часов. Авторы отмечают, что увеличение количества сверхурочных часов позволит привлечь более 750 тысяч человек к сверхурочной работе, а у граждан появится возможность увеличить доход с учетом оплаты в двойном и более размере.

Второе нововведение предлагается ввести в отношении предприятий малого и среднего бизнеса. А именно - разрешить увеличить общую численность работников, поступающих на работу к работодателям-субъектам МСП по срочным трудовым договорам, с 35 до 70 человек.

В числе других новаций - снятие ограничений на применение электронного документооборота (ЭДО) к документам, подтверждающим прохождение работниками инструктажей по охране труда. В случае принятия поправок проведение инструктажей по охране труда можно будет подтвердить в единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России".

Также предлагается расширить возможности работодателя по уведомлению работников об их увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации. После принятия поправок в ТК у работодателя появится возможность уведомить работников по почте или с использованием средств электронного документооборота на платформе "Работа в России".

В проекте есть блок поправок, направленный на повышение гибкости для работодателей перед сотрудниками, которые иногда злоупотребляют своим положением. Например, устраняется пробел в регулировании трудовых отношений, связанных с неполным рабочим днем. Разработчики предлагают установить период, за который работник обязан уведомить работодателя об уходе на неполный рабочий день, – пять рабочих дней.