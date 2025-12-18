https://ria.ru/20251218/pozhar-2062993447.html
Пожар на химзаводе в Дзержинске потушили
Возгорание на химическом заводе "Синтез Ока" в нижегородском Дзержинске ликвидировано, инженерные системы не пострадали, возобновляется работа установок
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Возгорание на химическом заводе "Синтез Ока" в нижегородском Дзержинске ликвидировано, инженерные системы не пострадали, возобновляется работа установок, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в пресс-службе предприятия рассказали агентству, что при ремонте в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое было оперативно локализовано. Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло. Были остановлены все технологические процессы на близлежащих установках.
"Сотрудники ООО "Отряд пожарной охраны-2" ликвидировали возгорание на ООО "Синтез ОКА". Инженерные системы не пострадали", - рассказали агентству в пресс-службе завода.
По словам собеседницы агентства, сотрудники предприятия возобновляют тепло- и электроснабжение, отключенное на период ликвидации инцидента, и работу близлежащих установок.
Как сообщается на сайте предприятия, группа компаний "Синтез ОКА" занимается производством аминов (органических соединений, производных аммиака), выпускает продукцию для нефтегазовой, нефтехимической, азотной, горнорудной, фармацевтической, лакокрасочной, пищевой, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также сельского хозяйства, бытовой и строительной химии, полиграфии.