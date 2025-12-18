Пожар на химзаводе в Дзержинске потушили

Пожар на производстве "Синтез Ока" в восточной промзоне Дзержинска

Пожар на производстве "Синтез Ока" в восточной промзоне Дзержинска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Возгорание на химическом заводе "Синтез Ока" в нижегородском Дзержинске ликвидировано, инженерные системы не пострадали, возобновляется работа установок, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее в пресс-службе предприятия рассказали агентству, что при ремонте в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое было оперативно локализовано. Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло. Были остановлены все технологические процессы на близлежащих установках.

« "Сотрудники ООО "Отряд пожарной охраны-2" ликвидировали возгорание на ООО "Синтез ОКА". Инженерные системы не пострадали", - рассказали агентству в пресс-службе завода.

По словам собеседницы агентства, сотрудники предприятия возобновляют тепло- и электроснабжение, отключенное на период ликвидации инцидента, и работу близлежащих установок.