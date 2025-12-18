Рейтинг@Mail.ru
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 18.12.2025 (обновлено: 15:11 18.12.2025)
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 18.12.2025
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Двое пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область находятся в очень тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
батайск
юрий слюсарь
ростов
ростовская область
украина
батайск
ростов
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

При атаке ВСУ на Ростовскую область три человека погибли, девять пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Двое пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область находятся в очень тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Как он информировал ранее, в результате ночной атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три - получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб.
Ростове и Батайске погибли люди - три человека. Восемь пострадали, двое из них в очень тяжелом состоянии. Повреждены жилые дома, автомобили, судно", - написал он в Telegram.

Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
