https://ria.ru/20251218/postradavshie-2062931583.html
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 18.12.2025
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Двое пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область находятся в очень тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:49:00+03:00
2025-12-18T14:49:00+03:00
2025-12-18T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
батайск
юрий слюсарь
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
https://ria.ru/20251218/bpla-2062894134.html
ростовская область
украина
батайск
ростов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, батайск, юрий слюсарь , ростов
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Батайск, Юрий Слюсарь , Ростов
Ростовский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
При атаке ВСУ на Ростовскую область три человека погибли, девять пострадали