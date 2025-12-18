Посол оценил отношения России и Австрии

ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Взаимодействие с Веной заморожено, но сохранять диалог важно, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
"Первые дни работы в Вене подтверждают, что хорошо известно: отношения между нашими странами переживают непростой период. Традиционные каналы взаимодействия, к сожалению, фактически заморожены. Это касается всех сфер сотрудничества. Тем не менее работа продолжается. Важно сохранить то, что еще есть, и поддерживать диалог там, где это возможно, и к этому готова австрийская сторона", - сказал Грозов.
По его словам, российская сторона старается решать практические вопросы, которые требуют внимания, независимо от политической конъюнктуры. "Рассчитываю, что в скором времени смогу вручить верительные грамоты президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену", - добавил он.
Дипломат также уточнил, что при прибытии в Вену и оформлении его полномочий проблем не возникло. "За исключением, пожалуй, самой очевидной: в результате безрассудного решения стран Евросоюза между Москвой и европейскими столицами отсутствует прямое авиасообщение, приходится использовать пересадочные маршруты. В результате страдают как российские граждане, так и сами европейцы", - уточнил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе текущего года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.