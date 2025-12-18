Рейтинг@Mail.ru
Посол оценил отношения России и Австрии - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/posol-2062842482.html
Посол оценил отношения России и Австрии
Посол оценил отношения России и Австрии - РИА Новости, 18.12.2025
Посол оценил отношения России и Австрии
Взаимодействие с Веной заморожено, но сохранять диалог важно, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:23:00+03:00
2025-12-18T10:23:00+03:00
в мире
вена
россия
австрия
александер ван дер беллен
дмитрий любинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_377f18188be013d44b30df0380937055.jpg
https://ria.ru/20251217/avstrija-2062786240.html
вена
россия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048219645_79:0:1146:800_1920x0_80_0_0_72fa1f4321202260dfeab7013223f1ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вена, россия, австрия, александер ван дер беллен, дмитрий любинский
В мире, Вена, Россия, Австрия, Александер Ван дер Беллен, Дмитрий Любинский
Посол оценил отношения России и Австрии

Грозов: отношения России и Австрии переживают непростой период

© Sputnik / Виктор ТолочкоАндрей Грозов
Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Андрей Грозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 18 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Взаимодействие с Веной заморожено, но сохранять диалог важно, заявил в интервью РИА Новости новый посол РФ в Австрии Андрей Грозов.
"Первые дни работы в Вене подтверждают, что хорошо известно: отношения между нашими странами переживают непростой период. Традиционные каналы взаимодействия, к сожалению, фактически заморожены. Это касается всех сфер сотрудничества. Тем не менее работа продолжается. Важно сохранить то, что еще есть, и поддерживать диалог там, где это возможно, и к этому готова австрийская сторона", - сказал Грозов.
По его словам, российская сторона старается решать практические вопросы, которые требуют внимания, независимо от политической конъюнктуры. "Рассчитываю, что в скором времени смогу вручить верительные грамоты президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену", - добавил он.
Дипломат также уточнил, что при прибытии в Вену и оформлении его полномочий проблем не возникло. "За исключением, пожалуй, самой очевидной: в результате безрассудного решения стран Евросоюза между Москвой и европейскими столицами отсутствует прямое авиасообщение, приходится использовать пересадочные маршруты. В результате страдают как российские граждане, так и сами европейцы", - уточнил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе текущего года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Австрия не поддержала идею о кредите для Украины за счет России
Вчера, 23:57
 
В миреВенаРоссияАвстрияАлександер Ван дер БелленДмитрий Любинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала