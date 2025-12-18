Рейтинг@Mail.ru
17:02 18.12.2025 (обновлено: 17:07 18.12.2025)
Песков заявил об отсутствии атак на ресурсы прямой линии с Путиным
Песков заявил об отсутствии атак на ресурсы прямой линии с Путиным
Хакерских атак на ресурсы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не было, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
дмитрий песков
2025
Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков заявил об отсутствии атак на ресурсы прямой линии с Путиным

Песков: хакерских атак на ресурсы прямой линии с Путиным не было

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Хакерских атак на ресурсы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не было, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока не было", - сказал Песков.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Песков: подготовка Путина к "Итогам года" вышла на заключительную стадию
