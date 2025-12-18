https://ria.ru/20251218/poka-2062982472.html
Песков заявил об отсутствии атак на ресурсы прямой линии с Путиным
Песков заявил об отсутствии атак на ресурсы прямой линии с Путиным
Хакерских атак на ресурсы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не было, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2025
итоги года с владимиром путиным — 2025
владимир путин
дмитрий песков
Песков заявил об отсутствии атак на ресурсы прямой линии с Путиным
Песков: хакерских атак на ресурсы прямой линии с Путиным не было