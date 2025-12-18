В московском метро запустили поезд, посвященный юбилею RT

Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Дизайн состава выполнен в фирменном стиле. На нем можно увидеть отсылки к международным версиям канала, работе и истории его развития.

Поезд запустили в рамках мероприятий, посвященных юбилею RT и его роли в медиапространстве. В числе их ключевых тем также достижения канала, реакция зарубежных СМИ и политиков на его деятельность.