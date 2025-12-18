В московском метро запустили поезд, посвященный юбилею RT

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В московском метро запустили тематический поезд, посвященный 20-летнему юбилею телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости.
Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Дизайн состава выполнен в фирменном стиле. На нем можно увидеть отсылки к международным версиям канала, работе и истории его развития.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
1 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНадписи в тематическом поезде московского метро, оформленном к 20-летию телеканала RT.
Надписи в тематическом поезде московского метро, оформленном к 20-летию телеканала RT.
2 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
3 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, выезжает из электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, выезжает из электродепо "Аминьевское".
4 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
5 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
6 из 7
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
7 из 7
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
1 из 7
Надписи в тематическом поезде московского метро, оформленном к 20-летию телеканала RT.
2 из 7
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
3 из 7
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, выезжает из электродепо "Аминьевское".
4 из 7
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
5 из 7
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
6 из 7
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
7 из 7
Поезд запустили в рамках мероприятий, посвященных юбилею RT и его роли в медиапространстве. В числе их ключевых тем также достижения канала, реакция зарубежных СМИ и политиков на его деятельность.
В составе есть три типа вагонов: "Редакция", "Цензура" и "Прямой эфир". Каждый из них посвящен истории RT с момента открытия в 2005 году. На поручнях можно увидеть конструкции в виде рупоров и фирменных микрофонов, а стены поезда украшают цитаты зарубежных изданий и политиков, в том числе Владимира Путина.
Под брендом международной информационной телевизионной компании круглосуточно вещают восемь каналов. Главный редактор RT — Маргарита Симоньян, генеральный директор — Алексей Николов.
За годы работы телеканал успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах он вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, его аудитория в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии
19 ноября, 18:24