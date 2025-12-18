Рейтинг@Mail.ru
В московском метро запустили поезд, посвященный юбилею RT
17:47 18.12.2025 (обновлено: 19:29 18.12.2025)
В московском метро запустили поезд, посвященный юбилею RT
В московском метро запустили тематический поезд, посвященный 20-летнему юбилею телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости.
2025
Поезд, посвященный юбилею RT
Поезд, посвященный юбилею RT
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В московском метро запустили тематический поезд, посвященный 20-летнему юбилею телеканала RT, передает корреспондент РИА Новости.
Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Дизайн состава выполнен в фирменном стиле. На нем можно увидеть отсылки к международным версиям канала, работе и истории его развития.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Надписи в тематическом поезде московского метро, оформленном к 20-летию телеканала RT.
Надписи в тематическом поезде московского метро, оформленном к 20-летию телеканала RT
Надписи в тематическом поезде московского метро, оформленном к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо Аминьевское
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, выезжает из электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, выезжает из электродепо Аминьевское
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, выезжает из электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо Аминьевское
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT, в электродепо "Аминьевское".
Тематический поезд московского метро, оформленный к 20-летию телеканала RT.
Поезд запустили в рамках мероприятий, посвященных юбилею RT и его роли в медиапространстве. В числе их ключевых тем также достижения канала, реакция зарубежных СМИ и политиков на его деятельность.
В составе есть три типа вагонов: "Редакция", "Цензура" и "Прямой эфир". Каждый из них посвящен истории RT с момента открытия в 2005 году. На поручнях можно увидеть конструкции в виде рупоров и фирменных микрофонов, а стены поезда украшают цитаты зарубежных изданий и политиков, в том числе Владимира Путина.
Под брендом международной информационной телевизионной компании круглосуточно вещают восемь каналов. Главный редактор RT — Маргарита Симоньян, генеральный директор — Алексей Николов.
За годы работы телеканал успешно превзошел все международные СМИ в борьбе за мировое информационное пространство. На отдельных ТВ-частотах он вещает в десяти странах Латинской Америки, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Перу, Панаму, Коста-Рику, Гватемалу, Гондурас, Чили и Кубу. По данным RT, его аудитория в сетях платного телевидения приближается к миллиарду зрителей по всему миру.
Поезд с рекламой RT вызвал фурор в соцсети X в Индии
19 ноября, 18:24
