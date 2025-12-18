Мальчик, чью мечту исполнил Путин, пообещал прислать президенту подарок

Рейтинг@Mail.ru
17:21 18.12.2025 (обновлено: 18:47 18.12.2025)
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пятилетний Тимур Рясной из ХМАО, чью мечту попробовать себя в роли сотрудника ДПС исполнил президент РФ Владимир Путин, пообещал прислать главе государства подарок.
Путин, занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на "Елке желаний". Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию
17 декабря, 10:19
"Владимир Владимирович, можно вам подарок отправить?" - спросил Тимур в ходе телефонной беседы.
"Спасибо, а какой?" - отреагировал президент.
Мальчик пообещал, что глава государства "скоро узнает" об этом.
Президент рассмеялся и поблагодарил Тимура. Путин также поздравил ребенка и его маму с наступающим Новым годом. Тимур поздравил его в ответ.
"Спасибо, дорогой", - сказал президент.
Отец Тимура Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в ДНР в результате атаки дрона.
Президент России традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые оставляют пожелания в открытках в виде новогодних шариков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Путин назвал работу сотрудников ДПС очень важной
Вчера, 17:11
 
ОбществоРоссияАртемовскийДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
