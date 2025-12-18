Мальчик, чью мечту исполнил Путин, пообещал прислать президенту подарок

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пятилетний Тимур Рясной из ХМАО, чью мечту попробовать себя в роли сотрудника ДПС исполнил президент РФ Владимир Путин, пообещал прислать главе государства подарок.

Путин , занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на "Елке желаний". Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу госавтоинспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.

"Владимир Владимирович, можно вам подарок отправить?" - спросил Тимур в ходе телефонной беседы.

"Спасибо, а какой?" - отреагировал президент.

Мальчик пообещал, что глава государства "скоро узнает" об этом.

Президент рассмеялся и поблагодарил Тимура. Путин также поздравил ребенка и его маму с наступающим Новым годом. Тимур поздравил его в ответ.

"Спасибо, дорогой", - сказал президент.

Отец Тимура Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском ДНР в результате атаки дрона.