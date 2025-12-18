https://ria.ru/20251218/podarki-2062811083.html
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году - РИА Новости, 18.12.2025
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году
Доля компаний, которые готовят подарки своим сотрудникам к Новому году, уменьшилась до 29% в 2025 году, в то время как в 2024 году она составляла 42%, следует... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T05:19:00+03:00
2025-12-18T05:19:00+03:00
2025-12-18T05:19:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837213777_0:1813:2048:2965_1920x0_80_0_0_e4554cab7847fce562276103444af47b.jpg
https://ria.ru/20251218/traty-2062799619.html
https://ria.ru/20251216/podarki-2062270916.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837213777_0:1210:2048:2746_1920x0_80_0_0_b2a2dbfe321fab1f160b6bdf3ae31e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году
РИА Новости: около трети компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Доля компаний, которые готовят подарки своим сотрудникам к Новому году, уменьшилась до 29% в 2025 году, в то время как в 2024 году она составляла 42%, следует из результатов исследования сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Доля компаний, дарящих подарки только детям сотрудников, составляет 53%. И работников, и их детей будут одаривать 18% работодателей. Таким образом, детских подарков будет примерно столько же, сколько и год назад (71% сейчас и 70% в 2024), а подарков для сотрудников — меньше (29% и 42% соответственно)", - говорится в исследовании.
При этом каждая десятая компания в России
(11%) собирается дарить подарки только персоналу, не планируя включать в списки детей сотрудников.
Подарки для клиентов и партнеров готовят 35% респондентов, следует из результатов исследования. В приоритете остаются календари и брендированная канцелярия с символикой компании. В топ-5 также входят сладкие наборы и чайно-кофейные композиции, алкоголь и сувениры.
В исследовании, которое проводилось с 17 ноября по 10 декабря 2025 года, приняла участие 1 тысяча представителей кадровых служб организаций во всех округах России.