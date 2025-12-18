Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Доля компаний, которые готовят подарки своим сотрудникам к Новому году, уменьшилась до 29% в 2025 году, в то время как в 2024 году она составляла 42%, следует из результатов исследования сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Доля компаний, дарящих подарки только детям сотрудников, составляет 53%. И работников, и их детей будут одаривать 18% работодателей. Таким образом, детских подарков будет примерно столько же, сколько и год назад (71% сейчас и 70% в 2024), а подарков для сотрудников — меньше (29% и 42% соответственно)", - говорится в исследовании.

При этом каждая десятая компания в России (11%) собирается дарить подарки только персоналу, не планируя включать в списки детей сотрудников.

Подарки для клиентов и партнеров готовят 35% респондентов, следует из результатов исследования. В приоритете остаются календари и брендированная канцелярия с символикой компании. В топ-5 также входят сладкие наборы и чайно-кофейные композиции, алкоголь и сувениры.