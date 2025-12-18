Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году - РИА Новости, 18.12.2025
05:19 18.12.2025
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году - РИА Новости, 18.12.2025
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году
Доля компаний, которые готовят подарки своим сотрудникам к Новому году, уменьшилась до 29% в 2025 году, в то время как в 2024 году она составляла 42%, следует... РИА Новости, 18.12.2025
общество
россия
россия
общество, россия
Общество, Россия
Стало известно, сколько компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году

РИА Новости: около трети компаний готовят подарки сотрудникам к Новому году

© Фото : Pexels / cottonbro studioПисьмо и новогодний подарок
Письмо и новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Pexels / cottonbro studio
Письмо и новогодний подарок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Доля компаний, которые готовят подарки своим сотрудникам к Новому году, уменьшилась до 29% в 2025 году, в то время как в 2024 году она составляла 42%, следует из результатов исследования сервиса SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Доля компаний, дарящих подарки только детям сотрудников, составляет 53%. И работников, и их детей будут одаривать 18% работодателей. Таким образом, детских подарков будет примерно столько же, сколько и год назад (71% сейчас и 70% в 2024), а подарков для сотрудников — меньше (29% и 42% соответственно)", - говорится в исследовании.
Покупательница выбирает курицу в мясном отделе в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Аналитики рассказали, как изменились траты россиян на Новый год
02:03
При этом каждая десятая компания в России (11%) собирается дарить подарки только персоналу, не планируя включать в списки детей сотрудников.
Подарки для клиентов и партнеров готовят 35% респондентов, следует из результатов исследования. В приоритете остаются календари и брендированная канцелярия с символикой компании. В топ-5 также входят сладкие наборы и чайно-кофейные композиции, алкоголь и сувениры.
В исследовании, которое проводилось с 17 ноября по 10 декабря 2025 года, приняла участие 1 тысяча представителей кадровых служб организаций во всех округах России.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год
16 декабря, 03:49
 
ОбществоРоссия
 
 
