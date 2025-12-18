Рейтинг@Mail.ru
16:27 18.12.2025 (обновлено: 19:57 18.12.2025)
Вице-спикер парламента ПМР рассказала о преодолении энергокризиса
ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Приднестровье преодолеет энергокризис, как временное явление, заявила РИА Новости вице-спикер Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева.
Верховный Совет Приднестровья в четверг на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.
"Приднестровье обязательно преодолеет такое временное явление, как энергокризис из-за снижения поставок природного газа. Только у настоящего государства есть трудности, а если их нет, то оно не настоящее. Это как у любого человека есть трудности, есть враги, но есть и друзья", - сказала Антюфеева.
По ее словам, тяжелые испытания возникают не впервые, но у республики своя история выживания. "У нас своя история выживания. У нас нет опыта поражения. Приднестровье всю свою историю никогда не стояло на коленях. Мы верим в наших людей. Положительное решение будет найдено. Мы обязательно справимся", - подчеркнула вице-спикер приднестровского парламента.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Глава МИД Приднестровья обвинил Молдавию в нанесении ущерба региону
20 февраля, 18:09
 
