Вице-спикер парламента ПМР рассказала о преодолении энергокризиса

"Приднестровье обязательно преодолеет такое временное явление, как энергокризис из-за снижения поставок природного газа. Только у настоящего государства есть трудности, а если их нет, то оно не настоящее. Это как у любого человека есть трудности, есть враги, но есть и друзья", - сказала Антюфеева.