Вице-спикер парламента ПМР рассказала о преодолении энергокризиса
Вице-спикер парламента ПМР рассказала о преодолении энергокризиса - РИА Новости, 18.12.2025
Вице-спикер парламента ПМР рассказала о преодолении энергокризиса
Приднестровье преодолеет энергокризис, как временное явление, заявила РИА Новости вице-спикер Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:27:00+03:00
2025-12-18T16:27:00+03:00
2025-12-18T19:57:00+03:00
молдавия
ссср
румыния
вадим красносельский
в мире
молдавия
ссср
румыния
молдавия, ссср, румыния, вадим красносельский, в мире
Молдавия, СССР, Румыния, Вадим Красносельский, В мире
Вице-спикер парламента ПМР рассказала о преодолении энергокризиса
Антюфеева: Приднестровье преодолеет энергокризис, как временное явление
ТИРАСПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Приднестровье преодолеет энергокризис, как временное явление, заявила РИА Новости вице-спикер Верховного Совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Галина Антюфеева.
Верховный Совет Приднестровья в четверг на чрезвычайном заседании утвердил указ главы ПМР Вадима Красносельского
о введении чрезвычайного экономического положения из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок газа.
"Приднестровье обязательно преодолеет такое временное явление, как энергокризис из-за снижения поставок природного газа. Только у настоящего государства есть трудности, а если их нет, то оно не настоящее. Это как у любого человека есть трудности, есть враги, но есть и друзья", - сказала Антюфеева.
По ее словам, тяжелые испытания возникают не впервые, но у республики своя история выживания. "У нас своя история выживания. У нас нет опыта поражения. Приднестровье всю свою историю никогда не стояло на коленях. Мы верим в наших людей. Положительное решение будет найдено. Мы обязательно справимся", - подчеркнула вице-спикер приднестровского парламента.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.