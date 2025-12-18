Федеральные музеи покажут выставки в древнейших городах России в 2026 году

В министерстве культуры РФ прошли презентации выставочных планов 2026 года. О выставках, которые ждут жителей и гостей древнейших городов страны, рассказали руководители Владимиро-Суздальского, Новгородского, Сергиево-Посадского и Псковского музеев-заповедников, а также музеев-заповедников "Изборск" и "Ростовский кремль" и музея "Смоленская крепость".

Владимиро-Суздальский музей-заповедник

В 2026 музей году представит более 30 выставочных проектов. Об этом сообщила генеральный директор музея Екатерина Проничева. После реэкспозиции также откроются обновленные пространства в Суздальском кремле, Спасо-Евфимиевом монастыре и музейном комплексе "Палаты".

Флагманским проектом станет "Миф об Александре" – совместная выставка с Государственным музеем Востока. Она будет посвящена образу Александра Македонского в древнерусском и восточном искусстве. Особое внимание уделено русским памятникам, где фигура Александра предстает в героическом свете. Другой крупный проект – "Свомас. Авангард во Владимире" – посвящен революции в художественном образовании рубежа 1910–1920-х годов. Экспозиция позволит проследить, как в регионе развивали Свободные мастерские и обновляли местные промыслы.

На выставке "История России через клады: Федоровский клад" гости смогут изучить отечественную историю через призму денежных систем и кладов разных эпох. В состав экспозиции войдут и редкие археологические находки, которые ранее не выставлялись на публике. Проект "Человек и календарь" представит различные виды календарей, использовавшихся на Руси с древних времен. Среди необычных экспонатов – славянская чаша, резные и вшитые календари.

В 2026 году также планируется реализовать несколько международных выставочных проектов. В том числе – выставки с египетскими музеями, посвященные христианскому наследию Египта и истории земледелия, а также совместная выставка с галереей из Сан-Паулу, которая расскажет о самодеятельном искусстве России и Бразилии.

Новгородский музей-заповедник

О предстоящих выставках музея рассказал генеральный его директор Сергей Брюн. По его словам, музей также готовит к открытию новые постоянные экспозиции и завершает реставрацию нескольких музейных объектов.

В следующем году музей готовит ряд крупных художественных выставок. В их числе – выставка крестьянского портрета, приуроченная к 165-летию отмены крепостного права императором Александром II, и проект "Передвижники. 2.0" к 155-летию основания Товарищества передвижных художественных выставок. Он расскажет о позднем этапе развития Товарищества и представит работы Маковского, Нестерова, Серова, Коровина, Поленовой и других. Впервые также пройдет выставка, посвященная ремесленным иконам XIX – начала XX века.

Еще два больших проекта – выставки "Не рыдай мне, мати…". Братья господари" и "Византийский мир: встреча севера и юга". Первая посвящена истории междоусобной войны в Московском княжестве, которую вели Дмитрий Шемяка и Василий II Темный. Вторая обращается к наследию христианской Сирии и Новгородской земли, рассказывая о памятниках, созданных в разных частях христианского мира в одно время.

Новгородский музей-заповедник планирует и совместные проекты в 2026 году. Так, выставка "Щусев и Новгород", которая готовится в партнерстве с Музеем архитектуры, расскажет о связи великого зодчего с древним городом. В продолжение сотрудничества с Национальным художественным музеем Республики Беларусь в Минске откроется проект "Образ видимый". Он представит иконопись XVII – начала XIX века из собраний двух музеев, а также памятники резного дерева.

Сергиево-Посадский музей-заповедник

Этот музей, как рассказала первый заместитель директора музея Наталья Григорьева, в 2026 году планирует более 20 выставок. В том числе музей продолжит выставочный проект "Любовью и единением спасемся", посвященный святому Сергию Радонежскому, единству и независимости России, а также патриотизму и стойкости народа, защищающего свою страну.

Сергиево-Посадский музей-заповедник покажет проект "ПРОобразы", посвященный традиционному народному искусству и современной авторской керамике. Представленные работы расскажут, как художники изображали народные мотивы и переосмысливали в керамике ремесла, в том числе резьбу по дереву идекор тканей. Ряд выставок будет посвящен графическому искусству. Так, в музее представят акварели Сергея Андрияки и работы художников ХХ–ХХI веков, выполненные в технике сухой пастели.

Совместно с Новгородским музеем-заповедником и музеем-заповедником "Ростовский кремль" планируется выставка "Белый клобук. Образ русского архиерея", которую покажут не только в Сергиевом Посаде, но и в других российских городах. Она представит шедевры русской иконописи, уникальные образцы византийских и древнерусских архиерейских облачений, в частности предметы, приписываемые архиепископу Новгородскому Василию Калике и митрополиту Ростовскому Ионе.

Псковский музей-заповедник

В 2026 году, в год 150-летия музея-заповедника, посетителей ждет свыше 30 выставок по всей России. Генеральный директор музея Светлана Мельникова рассказала, что центральным в юбилейной программе станет проект "Совсем не тот Плюшкин". Он посвящен одному из самых больших собраний в Российской империи – коллекции известного псковского предпринимателя Федора Плюшкина, предметы из которой сейчас хранятся в фондах Псковского музея, а также Эрмитажа, Русского музея, Российского этнографического музея и других.

В юбилейный год музей также представит три новые экспозиции, посвященные древней истории псковских земель и самого Пскова. Гости музея смогут познакомиться с редчайшими археологическими находками, такими как костяной скипетр-жезл III тыс. до нашей эры, подвеска со знаком Рюриковичей X века, берестяные грамоты и многие другие.

Весной в музее откроется выставка "Мир природы в изобразительном искусстве и книжных изданиях (XVIII–ХХ вв.)". Она покажет не только живопись, но и работы ученых Нового времени – картографические шедевры голландского Золотого века, первые научные описания экзотических стран. Дореволюционный, послевоенный и современный город Псков на полотнах художников увидят жители и гости Мурома. Кроме того, Псковский музей-заповедник продолжит совместные проекты с подшефным музеем в Луганской Народной Республике.

Музей-заповедник "Изборск"

Выставки музея-заповедника презентовала директор музея Наталия Дубровская. В числе крупных проектов она назвала выставку "Ковер историй", которая представит уникальные советские ковры из фондов Всероссийского музея декоративного искусства, выставку "Признание в любви. Творчеству З. К. Церетели посвящается", где будут показаны работы мастера из собрания Российской Академии художеств, а также выставку "Крестьянская механика и мода", в которой примут участие шесть российских музеев.

Важным проектом также станет выставка "Одежда сето. Сето Рыйва", посвященная малочисленному коренномународу, который сотни лет живет на Псковской земле. Вместе с предметами из собрания "Изборска" экспозиция впервые представит в музее костюмы, комплексы украшений, образцы ткачества, вышивки и кружева сето из Российского этнографического музея. Кроме того, сотрудники Музея-усадьбы народа сето подготовят этнографическую выставку "Не игла шьет, а руки".

Музей "Смоленская крепость"

Директор музея Наталья Калашникова рассказала, что центральное место в плане следующего года займет проект "Народный музей". Его главной площадкой станет башня Маховая Смоленской крепости, где будет воссоздана советская квартира, демонстрирующая повседневную жизнь Смоленска середины XX века – периода, когда башни крепости использовались в качестве жилых помещений и мест размещения общественных организаций. Об этом времени расскажут подлинные вещи быта, одежда, личные документы и фотографии.

В "Доме Маргорина", историческом здании, недавно перешедшем в управление музея, будет создана временная экспозиция. Она будет работать, пока дом находится на реставрации. Проект расскажет о купеческом семействе Маргориных, которым здание принадлежало в XIX веке, а также об архитектурномнаследии Смоленска.

Музей-заповедник "Ростовский кремль"

В 2026 году этот музей подготовил около 30 выставочных проектов. Как рассказал директор музея Никита Аникин, в следующемгоду также откроют две новые постоянные экспозиции – "Огненное письмо. Ростовская финифть XVIII–XXI веков", которая представит более 500 предметов, и "Ростовская икона XIII–XVI веков".

Большая выставка "Иван Васильевич и все, все, все" расскажет, как Ростов Великий в XX веке прочно вошел в историю отечественного кино. Около 200 предметов – редкие иконы, документы, афиши и кинематографические материалы – представят три эпохи: время царя Ивана Грозного, 1930-е годы, когда Булгаков создавал пьесу "Иван Васильевич", и 1970-е – съемки культовой кинокомедии Леонида Гайдая в Ростове.

Летом в музее пройдет проект "Возвращение ростовской грамоты". Главным экспонатомстанет документ начала XII века, связанный с жизнью ростовского общества, подлинная берестяная грамота № 745, написанная в Ростове и найденная в Новгороде. Ее посетители увидят впервые.